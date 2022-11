Ewelina Kordy w "The Voice of Poland" pojawiła się w pierwszym sezonie, gdzie wystąpiła przed Nergalem, Kayah, Anią Dąbrowską i Andrzejem Piasecznym.

Wokalistka zaśpiewała utwór "Empire State Of Mind" Alicii Keys i Jay-Z i odwróciła fotele, w tym Nergala.

"Moje koleżanki mają mnóstwo świetnie śpiewających damuś u siebie. Kayah walnęła w cyngiel, więc masz prawo wyboru. Możesz być w jej drużynie i być jedną z wielu świetnie śpiewających dam, ale posłuchaj, możesz być w mojej drużynie i absolutnie świecić" - opowiadał Nergal i tym przekonał Kordy, która zdecydowała się współpracować z nim. "To był zaje*isty wybór. Cieszę się" - podsumował decyzję o odwróceniu fotela.



Reklama

Wideo The Voice of Poland - Ewelina Kordy - "In New York" - Przesłuchania w Ciemno

Nergal zachwycony Kordy. Jednak do finału nie dotarła

Kordy stopniowo przechodziła kolejne etapy, zachwycając po drodze trenerów. W pierwszym odcinku na żywo Nergal poprosił, by osobę która zarzuci Ewelinie małą oryginalność głosu, kopnąć w krocze. "Nie, wręczę tej osobie kwiaty" - odpowiedziała ze śmiechem podopieczna lidera Behemoth.

"Czy jestem dumny z Eweliny? Nawet bardzo. Jeżeli miałbym wybrać Naomi Campbell w bieliźnie albo jeszcze raz posłuchać Eweliny, to wybrałbym to drugie" - mówił natomiast w ćwierćfinale trener "The Voice of Poland".



Ostatecznie jednak to właśnie na półfinale zakończyła na ćwierćfinale. Dalej przeszli Monika Urlik oraz Damian Ukeje, który ostatecznie zwyciężył w całym programie.



Co teraz robi Ewelina Kordy?

W ostatnim czasie Ewelinę Kordy "dostrzeżono" na chórkach podczas odcinka na żywo 13. edycji "The Voice of Poland". Wokalistka wspierała m.in. Konrada Bauma w utworze "Unchain My Heart" (na nagraniu poniżej pojawia się w 01:05):



Wideo Konrad Baum | "Unchain My Heart" | Live | The Voice of Poland 13

Kordy regularnie pojawia się na koncertach telewizyjnych. Można było usłyszeć ją m.in. podczas Top of The Top Sopot Festival, koncertu "Chwała Ukrainie, dzisiaj Ukraina jest kobietą", a także podczas poprzednich edycji "The Voice of Poland" i "The Voice Senior".

Kordy prowadzi również warsztaty wokalne, pracuje również z osobami z niepełnosprawnościami. Do współpracy często zaprasza ją też Adam Sztaba.