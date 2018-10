Natalia Smagacka w "The Voice of Poland": Nokaut w rytmie Etty James

Natalia Smagacka podczas nokautu wykonała utwór Etty James "Something’s Got A Hold On Me" i spełniła oczekiwania swojego trenera, Michała Szpaka.

Natalia Smagacka podczas nokautu w "The Voice of Poland" /TVP

Natalia Smagacka podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór Christiny Aguilery "Fighter" i odwróciła cztery fotele 21-letnia uczestniczka zdecydowała się kontynuować przygodę w programie z Grzegorzem Hyżym.

Podczas bitwy wokalistka zmierzyła się z Anią Deko. Duet wykonał utwór "Hot Right Now" i oczarował trenerów. Zwycięsko z bitwy wyszła Deko, którą Hyży zaprosił do dalszego etapu. Dla Natalii miejsce w składzie znalazł natomiast Michał Szpak.

Trener raczej nie żałował swojej decyzji po tym, jak zobaczył pełen energii występ Smagackiej w nokaucie. Uczestniczka zaśpiewała hit Etty James "Something’s Got A Hold On Me" i rozgrzała publikę do czerwoności.



Zobacz występ Natalii Smagackiej w nokaucie "The Voice of Poland":

