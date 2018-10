Natalia Capelik-Muianga i Wojciech Stefanowski w "The Voice of Poland". Hyży dostał ciarek

13 października w "The Voice of Poland" rozpocznie się kolejny etap programu – bitwy. W nadchodzącym odcinku zobaczymy m.in. Natalię Capelik-Muiangę i Wojciecha Stefanowskiego z drużyny Grzegorza Hyżego. Jak sobie poradzą?

Natalia Capelik-Muianga i Wojciech Stefanowski podczas bitwy w "The Voice of Poland" /TVP

Natalia Capelik-Muianga podczas przesłuchań w ciemno odwróciła cztery fotele dzięki swojemu wykonaniu "No Roots" Alice Merton. Zachwytu nad dziewczyną nie kryła m.in. Patrycja Markowska.



Uczestniczka ostatecznie trafiła jednak do drużyny Grzegorza Hyżego, który zaprosił ją do duetu i zaśpiewał z nią "Valery" Amy Winehouse.

Dwóch trenerów - Michała Szpaka i Grzegorza Hyżego - przekonał natomiast 16-letni Wojtek Stefanowski (śpiewał "Want to Want Me" Jasona Derulo). "Jesteś prawdziwą perełką w naszym programie" - chwalił Hyży i to właśnie do niego trafił nastolatek.

Podczas bitew duet wykonał piosenkę "I Know What You Did Last Summer" Shawna Mendesa i Camili Cabello.



Wszystko wskazuje na to, że występ przypadnie do gustu Hyżego, który w trakcie zacznie pokazywać siedzącym trenerom, że dostał ciarek.



Natalia Capelik-Muianga i Wojciech Stefanowski w "The Voice of Poland". Zobacz wideo:

