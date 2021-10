Bitwy w "The Voice of Poland" to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego.

Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik. Od 2019 roku producenci programu zdecydowali, że znoszą limit trzech kradzieży w etapie.

30 października w TVP zobaczymy ostatni odcinek bitew. Ze zwiastuna możemy dowiedzieć się, że czekają nas spore emocje.

Kogo zobaczymy w ostatnim odcinku bitew "The Voice of Poland"?

Na scenie show TVP pojawią się na pewno Karolina Mirek i Daniel Jodłowski, którzy stworzą parę i zaśpiewają utwór Iry "Wybacz".

Ponadto zobaczymy w programie również: Rafała Kozika, Wiktora Zwierzyńskiego, Veronikę Moloshną, Małgorzatę Chruściel (drużyna Sylwii Grzeszczak), Jana Majewskiego, Mariusza Świątczaka, Dorotę Kaczmarek, Bartosza Madeja (ekipa Marka Piekarczyka), Klaudię Borczyk, Karolinę Piątek, Ele Łobodę, Paulinę Gołębiowską (skład Tomsona i Barona), Annę Owczarzyk i Paulinę Szymlek oraz Paulinę Ignac.



Marek Piekarczyk zaskoczy w "The Voice of Poland"

Pod koniec zwiastuna słyszymy natomiast wypowiedź Marka Piekarczyka. "Nareszcie trochę seksu na tej scenie. Aż przestałem oddychać" - stwierdził. Kto aż tak zachwyci trenera? Dowiemy się już w sobotę.