Najpierw łzy i wzruszenie, a potem… Widzowie piszą o wpadce w "The Voice of Poland"

Voice Of Poland

To był jeden z najbardziej wzruszających momentów tej edycji "The Voice of Poland". Jednak dziwny dobór piosenki dla Julianny Olańskiej zniszczył widzom ten fragment programu. Co dokładnie wydarzyło się w półfinale show TVP?

Julianna Olańska w półfinale "The Voice of Poland" /TVP