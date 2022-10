Evgen Peltek w pierwszym odcinku na żywo w 13. sezonie "The Voice of Poland" zaśpiewał utwór zespołu Okean Elzy "Obijmy".

"Mieliśmy okazję usłyszeć twoje serce" - komentowała Lanberry.

Justyna Steczkowska nie kryła wzruszenia. "Władcy świata, ogarnijcie się"

"Tak sobie myślałem, gdy śpiewałeś, że w tym strasznym czasie dla twojego kraju i dla ciebie, można tylko o miłości śpiewać, to jest jedyna myśl, jaka nas może uratować. Dziękuję ci za tą piosenkę" - mówił widocznie poruszony Marek Piekarczyk.

Łez nie potrafiła ukryć Justyna Steczkowska.

"Słuchając takiej piosenki w takim czasie, wszyscy uświadamiamy sobie, że każda wojna jest bez sensu. Tylu ludzi wspaniałych ginie, i taka naprawdę po nic. Po to, abyśmy dziś płakali za nimi, a przecież moglibyśmy się z nimi cieszyć. Cóż można powiedzieć, ogarnijcie się władcy tego świata i dajcie żyć ludziom z szacunkiem i miłością do siebie" - zaapelowała.

Evgen Peltek głosami widzów przeszedł do ćwierćfinału "The Voice of Poland".