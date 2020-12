Michał Szpak i Krystian Ochman stworzą duet? Te słowa mówią wiele!

11. edycję "The Voice of Poland" wygrał Krystian Ochman, którego trenerem był Michał Szpak. Młody wokalista opublikował post, który wywołał radość wśród fanów obu artystów.

Krystian Ochman wygrał 11. edycję "The Voice of Poland" /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Duet Michał Szpak - Krystian Ochman zdecydował się zaskoczyć widzów i wykonać utwór "My Way" po hiszpańsku.



Ten duet sprawił, że fani prześcigali się w komplementach. "Jak zawsze perfekcyjnie. Najlepszy występ dzisiejszego wieczoru", "Duet dwóch gigantów", "Czy to przypadek czy przeznaczenie, że trafiliście na siebie? Anielskie głosy", "Michał Wasz występ był boski. Krystian wytwarza wokół siebie niezwykłą aurę. Już dawno nie przeżywałam tak ogromnych emocji" - komentowali.

Ochman podziękował swojemu trenerowi we wpisie w mediach społecznościowych.

"Jedna z amerykańskich poetek, Mary Oliver, kiedyś napisała: 'Keep some room in your heart for the unimaginable' (Zostaw w swoim sercu miejsce na coś niewyobrażalnego). I to co się stało, jeszcze kilka miesięcy temu było dla mnie nie do wyobrażenia" - zaczął.



"Michał! Jesteś częścią tej mojej niewyobrażalnej przygody i niech to 'niewyobrażalne' trwa i zainspiruje nas do tworzenia naszej muzyki dla innych. Byłeś rewelacyjnym mentorem i dlatego rozwinąłeś mi skrzydła" - dodał.



Instagram Post

Fani odczytali to jako zapowiedź wspólnego utworu. "Czekam na Waszą płytę. Poważnie - duet był so magical i chcę więcej", "Mam nadzieję, że usłyszę Twój cudowny singiel (który całe dnie siedzi mi w głowie, nucę i słucham go codziennie) oraz duet z Michałem, który był genialny", "Czekamy na więcej, może kolejny duet z Michałem?", "Mam nadzieję że w niedługim czasie doczekamy się Twojego następnego duetu z Michałem" - przekonywali.

Wideo Krystian Ochman i Michał Szpak - "A Mi Manera" - Finał - The Voice of Poland 11

Nie szczędzili też komplementów zwycięzcy "The Voice...". "Super, że pokazałeś ludziom piękno klasycznego świata, ale i klasykom młodość radość! Jesteś mostem pomiędzy światami muzyki klasycznej i rozrywkowej!", "Ogromnie jeszcze raz gratuluję! Jesteś cudownym człowiekiem i artystą!", "Zapracowałeś na ten sukces swoim niezwykłym talentem, ambicją i piękną prawdą. Powodzenia i siły w realizowaniu muzycznych marzeń. Rozwijaj się artystycznie, kontynuuj niewyobrażalne rzeczy i pozostań zawsze tym samym Krystianem" - pisali.



Wideo Krystian Ochman - "Światłocienie" - Odcinek finałowy - The Voice of Poland 11

Krystian Ochman urodził się w Melrose w Stanach Zjednoczonych, a wychował w mieście Potomac w stanie Maryland (niedaleko Waszyngtonu). Jego rodzice wyjechali do USA studiować i pracować jeszcze za czasów PRL-u.



Dziadkiem Krystiana Ochmana jest słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek.