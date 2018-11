Michał Szpak: "Dreamer (Thanks To You My Friends)" na żywo w "The Voice of Poland"

W sobotę (17 listopada) Michał Szpak na żywo wykona swój nowy singel "Dreamer (Thanks To You My Friends)" w programie "The Voice of Poland".

Michał Szpak zaśpiewa nowy singel w "The Voice of Poland" /Artur Zawadzki / Reporter

Obecnie Michał Szpak skupia się na promocji wydanej na początku września płyty "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów. Niedawno zapowiedziano, że nowy album 30 listopada zostanie wydany w postaci winyla - będzie to pierwsza czarna płyta trenera "The Voice of Poland".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o karierze muzyka w Polsce Newseria Lifestyle

"Album brzmi świeżo i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem, momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną jak choćby w utworze 'Let Me Dream'. 'Dreamer' to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony 'żywym' graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą muzycznie całość" - czytamy.

"Marzyciel" Michał Szpak - premiera płyty "Dreamer" 1 6 Zobacz zdjęcia Michała Szpaka z premiery płyty "Dreamer" Autor zdjęcia: Artur Zawadzki Źródło: Reporter 6

Album "Dreamer" dostępny jest również w wersji specjalnej z zupełnie nową okładką i zmienioną oprawą graficzną oraz dodatkowymi utworami w wersji koncertowej.

Pierwszy singel "Don't Poison Your Heart" ukazał się jeszcze pod koniec listopada 2017 roku.

Clip Michał Szpak Don't Poison Your Heart

Nagranie przez naszych użytkowników zostało wybrane przebojem ub. roku. Do tej pory teledysk zanotował ponad 4,6 mln odsłon.



Kolejną zapowiedzią "Dreamer" był łączący rock, pop i bluesa singel "King of the Season" (ponad 1,9 mln), a tuż przed premierą płyty juror "The Voice of Poland" ujawnił balladę "Rainbow" (ponad 1,6 mln).

Clip Michał Szpak King Of The Season

Do sieci trafiło teraz tekstowe wideo do nowego singla "Dreamer (Thanks To My Friends)".

Clip Michał Szpak Dreamer (Thanks To You My Friends) - Lyric Video

Clip Michał Szpak Rainbow (Lyric Video)

