Michał Szpak do przyjaciółki w "The Voice of Poland": Zaraz wykopię cię ze sceny!

Współpraca Michała Szpaka z przyjaciółką Violet Oliferuk w "The Voice of Poland" zaszkodziła ich prywatnym relacjom? Zobaczcie, co działo podczas przygotowań do kolejnego odcinka programu.

Michał Szpak nie będzie łaskawy dla swojej przyjaciólki /Waldemar Kompała /TVP

Już w sobotę (19 października) kolejne muzyczne bitwy dziesiątej, jubileuszowej edycji "The Voice of Poland". Na scenie zobaczymy duety walczące o miejsce w następnym etapie programu - nokaucie. W sobotnim odcinku na scenie zaśpiewa m.in. Violet Oliferuk, prywatnie przyjaciółka Michała Szpaka.

Podczas przesłuchań w ciemno trener odwrócił się podczas jej występu w ostatniej chwili i Violet trafiła do drużyny Michała. W materiale wideo zapowiadającym sobotni odcinek możecie zobaczyć przygotowania do bitew. Podczas treningów z Violet Michał Szpak sprawiał wrażenie niezadowolonego z pracy swojej podopiecznej.

"Zaraz po prostu wykopię cię z tej sceny!" - zakomunikował szorstko trener "The Voice of Poland".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź drugich bitew w "The Voice of Poland 10" TVP

Chwilę później Michał Szpak postanowił dosadnie wyjaśnić czym są bitwy muzycznego show TVP2.

"To musi być pełen rock’n’roll. Oni muszą dać z siebie wszystko i muszą się wydrzeć, nawet jeśli miałoby to później kosztować ich utratę głosu na cały tydzień" - zawyrokował ostro trener.

Przypomnijmy, że Violet Oliferuk zna się z Michałem Szpakiem od kilku lat. Aspirująca wokalistka zrobiła niespodziankę trenerowi "The Voice of Poland" biorąc udział w programie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Violet Oliferuk w "The Voice of Poland" TVP

"Co ty tutaj robisz?!" - wykrzyczał zaskoczony Michał Szpak podczas przesłuchań w ciemno, widząc na scenie Violet. "To jest moja psiapsi, psiapsi siostra" - wyjaśnił wówczas trener.

Co było powodem szorstkiej reakcji Michała Szpaka? Czy Violet Oliferuk przejdzie do następnego etapu, a może bezpowrotnie straci szansę na walkę o tytuł najlepszego głosu w Polsce? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2.