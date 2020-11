Michael Patrick Kelly wystąpi w "The Voice of Poland". Zobacz, jak się zmienił!

Voice Of Poland

Kiedyś występował w legendarnym zespole. W najbliższą sobotę Michael Patrick Kelly zaśpiewa w "The Voice of Poland".

Tak 23 lata temu wyglądał Michael Patrick Kelly /United Archives / ZIK Images /Getty Images

Na początku lat 90. podbili serca całego świata. Przeboje jedenastoosobowego zespołu "The Kelly Family" święciły triumfy na listach przebojów niemal w każdym kraju. Rodzinna formacja grała koncerty w największych i najbardziej prestiżowych miejscach na globie, niejednokrotnie dla 250-tysięcznej publiczności.



Dziś wielu członków zespołu skupia się na solowych karierach. Paddy Kelly znany obecnie jako Michael Patrick Kelly już w sobotę (21 listopada) wystąpi na scenie "The Voice of Poland".



W swoim dorobku artystycznym muzyk ma cztery albumy studyjne a jego utwory stały się niezwykle popularne m.in.: w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W 2018 roku Michael Patrick Kelly był także trenerem ósmej edycji programu "The Voice of Germany".



Muzyk na scenie "The Voice of Poland" zaśpiewa swój singel "Beautiful Madness". Utwór jest znany słuchaczom rodzimych rozgłośni radiowych. Dotarł m.in. do pierwszego miejsca najpopularniejszych piosenek radiowych w Polsce. Poniżej możecie zobaczyć, jak dziś wygląda Michael Patrick Kelly, na widok którego na całym świecie mdlały kobiety.

Oprócz światowej sławy wokalisty w drugim odcinku finałowym "The Voice of Poland" zobaczymy: Alę Tracz - tegoroczną reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2020 oraz trenerkę pierwszej edycji talent show - Anię Dąbrowską.