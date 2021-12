Już w najbliższą sobotę (4 grudnia), podczas wielkiego finału muzycznego talent show TVP2, będziemy mogli usłyszeć Matteo Bocellego, syna słynnego śpiewaka Andrei Bocellego. 24-letni wokalista zaśpiewa singel "Solo" zwiastujący jego debiutancki album, który ma ujrzeć światło dzienne w 2022 roku.

"Wybrałem 'Solo' na pierwszy singel z ponad 60 piosenek - mówił w jednym z wywiadów Matteo Bocelli.

Utwór, który usłyszymy podczas finału "The Voice of Poland" jest dziełem producenta Jesse Shatkin, który tworzył przeboje takim gwiazdom jak Sia, Kelly Clarkson i Jennifer Lopez.



Kim jest Matteo Bocelli?

Przyszedł na świat w październiku 1997 roku, jako drugi syn Andrei i jego ówczesnej żony Enrici Cenzatti. Matteo ma starszego o dwa lata brata Amosa oraz 9-letnią przyrodnią siostrę Victorię, który jest owocem miłości Andrei i jego drugiej żony Veronici Berti.

Przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. To właśnie wtedy, za namową sławnego taty, rozpoczął naukę gry na fortepianie. Nie była to jednak miłość od pierwszego dźwięku. Początkowo Matteo buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i fortepianu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i drogą, którą postanowił kroczyć.

"Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.



W 2015 roku Matteo Bocelli zaczął studia w Conservatorio Boccherini we włoskim mieści Lucca. Debiutował na scenie wśród Leo Nucci'ego i Summi Jo'a śpiewając Verdiego w rzymskim Koloseum w swoim ojczystym języku. Wystąpił także jako tenor w Teatro del Silenzio - amfiteatrze położony w Lajatico, rodzinnym mieście Andrei Bocellego.

Międzynarodowy rozgłos zyskał w 2018 roku za sprawą utworu "Fall On Me", który zaśpiewał w duecie z ojcem. Utwór pojawił się na albumie Andrei "Si" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa". Dzięki temu utworowi Matteo mógł zaprezentować swój talent m.in.: w Madison Square Garden, Hollywood Bowl, O2 w Londynie i w programie "Good Morning America".

Takie występy są naturalną częścią naszego życia, ale są bardzo skomplikowane. Dla mnie to nie jest duet z Andreą Bocellim, a duet z tatą - wyznał Matteo zapytany o to, jak współpracuje mu się z ojcem. Andrea Bocelli niezwykle mocno wspiera Matteo w jego karierze muzycznej.

"Matteo ma coś wyjątkowego, czego nie można się nauczyć - talent. Jego ciężka praca, determinacja i poświęcenie są równie istotne. Mam nadzieję, że pozostanie tym, kim jest. Nie zapomni o wartościach, w których dorastał i nie wpadnie w pułapki, w które wpadło wielu artystów" - mówi o muzycznej karierze syna jego sławny ojciec.

Muzyczna kariera Matteo zaczyna nabierać rozpędu, a co za tym idzie coraz więcej mediów zaczyna się nim interesować. Kilka tygodni temu Matteo pojawił się na rozdaniu nagród Latin Grammy Awards, co odnotowały najważniejsze światowe media.



Matteo Bocelli jest doceniany nie tylko za głos i kunszt wokalny, ale również za swój wygląd. W 2017 roku wokalista wystąpił w kampanii jednej z marek odzieżowych w towarzystwie samej Jennifer Lopez. Był także globalnym ambasadorem marki Bulgari.

Matteo Bocelli to niejedyny gość muzyczny, który rozświetli swoim występem sobotni finał "The Voice of Poland". Na scenie zaśpiewają Sara James - zwyciężczyni "The Voice Kids", która w grudniu będzie reprezentowała nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Paryżu oraz Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".



Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę, w wielkim finale, o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce 12. edycji "The Voice of Poland", 50 tysięcy złotych i możliwość podpisania kontraktu płytowego będą walczyć: Marta Burdynowicz z drużyny Justyny Stoczkowskiej, Rafał Kozik z teamu Sylwii Grzeszczak, Wiktor Dyduła od Tomsona i Barona oraz Bartosz Madej, którego trenerem jest Marek Piekarczyk. Finaliści zaśpiewają nie tylko solo, ale także w duetach ze swoimi trenerami.