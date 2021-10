Bitwy w "The Voice of Poland" to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego.

Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik. Od 2019 roku producenci programu zdecydowali, że znoszą limit trzech kradzieży w etapie.

Wiktor Kowalski i Marta Burdynowicz zachwycają śpiewając "My Heart Will Go On"

Jeden z pierwszych duetów, który zobaczą widzowie, stworzą podopieczni Justyny Steczkowskiej - Marta Burdynowicz i Wiktor Kowalski. Trenerka wybierze dla nich utwór "My Heart Will Go On" stworzony na potrzeby filmu "Titanic" i wykonywany przez Celine Dion.

Występ zrobił piorunujące wrażenie na trenerach. Mocno przeżywała go Justyna Steczkowska, która cały czas gestykulowała. Również zachwyceni byli Tomson oraz Sylwia Grzeszczak.



Internauci zachwyceni duetem Marta Burdynowicz - Wiktor Kowalski

Pod występem w mediach społecznościowych pojawiło się ponad sto komentarzy. Internauci również kryli swoich zachwytów nad duetem. "Mam nadzieję, że będzie tu kradzież", "Najlepsze głosy tej edycji, "Cudne wykonanie", "Ta dziewczyna to petarda" - czytamy.

Jak skończy się bitwa Burdynowicz i Kowalskiego?

Dodajmy, że z poprzedniego zwiastuna odcinka możemy wywnioskować, że bitwę ostatecznie wygra Marta Burdynowicz. Wiktora Kowalskiego ukradną natomiast Tomson i Baron.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska o tym, jak odrzucono ją na castingu TVP

Kim są Marta Burdynowicz i Wiktor Kowalski?

Marta Burdynowicz w pierwszym etapie programu wykonywała piosenkę Bajmu "Szklanka wody" i odwróciła wszystkie fotele. Kowalski przekonał do siebie natomiast dwóch trenerów - Tomsona z Baronem oraz Justynę Steczkowską. W programie śpiewał "Summertime" George'a Gershwina.