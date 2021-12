Spektakularne wykonanie hitu Bajmu

Ostatnią uczestniczką pierwszych odcinków była Marta Burdynowicz. Zdecydowała się wykonać piosenkę "Szklanka wody" zespołu Bajm, zdobywając serca wszystkich trenerów. Na swoją mentorkę wybrała Justynę Steczkowską.

Marta Burdynowicz w bitwach - szok już na samym początku

Widzowie pojedynek Marty Burdynowicz i Wiktor Kowalski zobaczyli jako pierwszy w etapie bitew. Justyna Steczkowska dla swojego duetu wybrała piosenkę "My Heart Will Go On", śpiewaną przez Celine Dion.

Uczestnicy zachwycili trenerów. Żywiołowo reagowała też sama mentorka duetu. "To jest bardzo trudna walka. Martula, masz bardzo silny wokal. Jeśli chodzi o Wiktora, twoja barwa głosu nie pasuje do każdego utworu, ale tutaj było idealnie" - mówiła Sylwia Grzeszczak. "Nie wiedziałbym, kogo wybrać" - stwierdził Marek Piekarczyk. "Wciskało mnie w fotel" - dodał Baron, nazywając Kowalskiego "prawdziwkiem". Steczkowska postawiła na Martę Burdynowicz. Drugiego uczestnika skradli natomiast panowie z Afromental (dotarł do ćwierćifnału).



Przez nokaut Burdynowicz przeszła bez najmniejszych problemów. Jej wykonanie "I Will Never Love Again" Lady Gagi było na tyle dobre, że uczestniczka była pewniakiem do awansu do odcinków na żywo.



Marta Burdynowicz w odcinkach na żywo. "Nie bierze jeńców"

Podczas pierwszego występu na żywo Burdynowicz przywitała się z widzami utworem Jennifer Hudson "I’m Changing" (sprawdź!). "Jesteś świetna. W pewnym momencie było tak forte, że już chciałem, abyś już przystopowała, ale ty tego nie zrobiłaś" - opowiadał Baron.

"Marta nie bierze jeńców. Każdy dźwięk, który wykonuje jest trafiony. A ona wszystkie precyzyjnie wbija w nasze serca. Jesteś jakiś dziwnym ewenementem" - dodał Piekarczyk. "Marta jak ty wjechałaś w te góry. Naprawdę doskonały występ. Szacuneczek" - podsumowała Grzeszczak.

Burdynowicz awansowała głosami widzów do ćwierćfinału, gdzie wykonała piosenkę "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu". Grzeszczak po tym występie zapowiedziała uczestniczce, że musi się przygotować na wykonywanie wszystkich piosenek animowanych w Polsce. Uczestniczka wygrała kolejne głosowanie widzów i trafiła do półfinału.

W przedostatnim etapie zaprezentowała własny utwór "Żaden wstyd". Współautorami nagrania (sprawdź!) są Monika Wydrzyńska (wokalistka duetu Linia Nocna), Małgorzata Uściłowska (znana jako Lanberry) oraz odpowiadający za muzykę Jakub Krupski (wokalista grupy Tune, uczestnik "Must Be The Music" i "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie) i producent Mavooi (pracował z m.in. Sonią Maselik, Agnieszką Wiechnik, Bryską, Alą i Olą Tracz).

Burdynowicz, tak jak w poprzednich odcinkach, uzyskała spore poparcie od widzów i bezproblemowo awansowała do finału.

Kim jest Marta Burdynowicz?

Marta Burdynowicz ma 28 lat, pochodzi z Elbląga, lecz od lat związana jest z Warszawą i Trójmiastem. Jako dziecko zamiast bajek wolała teledyski MTV, jedyny wyjątek stanowiły filmy Disneya, które po latach zaczęła dubbingować.

Współpracuje ze studiami dubbingowymi SDI MEDIA oraz Start International, podkładała głos m.in. do "My little pony", "Dumbo" oraz "Muppety na tropie". Studiowała na Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale wokalno-aktorskim

. Następnie trafiła do Teatru Muzycznego Roma. Współpracowała także z Teatrem Syrena, Teatrem Rampa, Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Łodzi. Aktualnie współpracuje także z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Występowała w musicalach takich jak "Mistrz i Małgorzata", "Kombinat", "Piloci", "Rock of Ages", "Zakonnica w przebraniu" i inne.