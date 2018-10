Mariusz Szaban i Sebastian Wojtczak w "The Voice of Poland": Najlepsza bitwa?

Ich wykonanie "End of The Road" Boyz II Men sprawiło, że trenerzy oklaskiwali ich na stojąco. Mariusz Szaban i Sebastian Wojtczak zachwycili podczas swojej bitwy w "The Voice of Poland".

Mariusz Szaban i Sebastian Wojtczak podczas bitwy w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

W ostatniej bitwie w sobotnim "The Voice of Poland" (13 października) na scenie stanęli Mariusz Szaban i Sebastian Wojtczak z drużyny Piotra Cugowskiego. Duet zmierzył się z piosenką Boyz II Men "End of The Road" i oczarował dosłownie wszystkich w studiu nagraniowym.

Wideo Mario Szaban i Sebastian Wojtczak - "End Of The Road" - Bitwy - The Voice of Poland 9

"Ten program jest dla takich ludzi jak wy. Jeden nie ustępował drugiemu, ja miałam cały czas gęsią skórkę. Jesteście wspaniali!" - komplementowała uczestników Markowska.

"To, co usłyszeliśmy było absolutnie miażdżące. Temat został wyczerpany, ja nie zabiorę głosu, nie śmiałbym nawet" - mówił Szpak.

Piotr Cugowski nie ociągał się z wyborem i postawił na Mariusza Szabana. Po Sebastiana Wojtczaka zgłosili się natomiast Michał Szpak i Patrycja Markowska.



"The Voice of Poland": Bitwy - odcinek pierwszy 1 8 Natalia Capelik-Muianga i Wojciech Stefanowski Autor zdjęcia: Jan Bogacz Źródło: TVP 8

Wojtczak, który bardzo liczył na Szpaka już podczas castingów, postanowił wybrać jego zespół. W związku z tym z programem pożegnał się Wojciech Stefanowski.

Występ wzbudził mnóstwo emocji. W większości widzowie chwalili obu uczestników, jednak niektórzy z nich zarzucili Szabanowi zbyt małą współpracę z Wojtczakiem, który według nich może i ma gorsze warunki wokalne, ale jest świetnym showmanem.