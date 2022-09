Przypomnijmy, że w 13. edycji doszło do jednej zmiany na stanowisku trenera. W "The Voice of Poland" Sylwię Grzeszczak zastąpiła autorka wielu przebojów Lanberry. Wokalistka w przeszłości próbowała swoich sił w formacie TVP, ale wtedy nie zrobiła wrażenia na trenerach.

Przypomnijmy, że resztę składu trenerskiego tworzą: Marek Piekarczyk, Tomson i Baron oraz Justyna Steczkowska.



Co wydarzy się w pierwszych odcinkach "The Voice of Poland"?

Do sieci trafił zwiastun pierwszych dwóch odcinków programu. Widzimy w nim m.in. płaczącą Justynę Steczkowską oraz zszokowanego Marka Piekarczyka. Co doprowadzi ich do takich emocji dowiemy się już 3 września.

Pod koniec zapowiedzi widzimy również Tomsona obejmującego uczestnika, którym jest Marin Rybczyński. "Męskie łzy to prawdziwe łzy. Tego się nigdy nie można wstydzić" - mówił trener.



Kim są Norbert Wronka, Vanessa Siwy i Daria Waleriańczyk z "The Voice of Poland"?

Wśród występujących uczestników na scenie pojawią się m.in.: Norbert Wronka, Vanessa Siwy oraz Daria Waleriańczyk.

Norbert Wronka dał się poznać szerszej publiczności, gdy wystąpił w 2021 roku w programie "Szansa na sukces". W Niebieskim Labelu ukazał się natomiast jego singel "Niewinny. Tekst dla wokalisty napisała Sara Kordowska, natomiast muzykę skomponował Patrick The Pan.



Vanessa Siwy pochodzi z Krapkowic, występowała m.in. w TVP3 Opole ("O!Polskie poranki"). Brała udział w wielu konkursach muzycznych.

Daria Waleriańczyk (Valerka) to wokalistka, która pochodzi z poznania. Działa solowo oraz w projekcie The Hard Candy.

W 2020 roku została zwyciężczynią akcji #TwojaTwarzBrzmiZnajomoChallenge na Facebooku. Jej występ jako Amy Winehouse zdobył największe uznanie internautów za co zdobyła nagrodę "Cyfrowa twarz". Pojawiła się też w finale programu i mogła zwiedzić kulisy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".