Marcin Sójka "Zaskakuj mnie": Zobacz teledysk zwycięzcy "The Voice of Poland" (TEKST)

Marcin Sójka wygrał dziewiątą edycją "The Voice of Poland". W sieci można zobaczyć teledysk do jego pierwszego singla "Zaskakuj mnie".

Marcin Sójka wygrał "The Voice of Poland" /Piotr Fotek / Reporter

Świeżo upieczony zwycięzca "The Voice of Poland" - Marcin Sójka - swój singel "Zaskakuj mnie" stworzył wraz z Michałem Pietrzakiem i Juliuszem Kamilem. Producentem piosenki jest również Micha Pietrzak. Miks i mastering to zasługa Marcina Szwajcera.



Reżyserem teledysku Sójki był Sebastian Wełdycz. Producentem wykonawczym klipu została natomiast Agencja Kreatywna Pompidou.

W finale "The Voice of Poland" pochodzący z Siedlec 32-letni Marcin Sójka (drużyna Patrycji Markowskiej) pokonał Natalię Zastępę, Anię Deko i Maksymiliana Kwapienia.



Zobacz teledysk "Zaskakuj mnie":

