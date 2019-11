Marcelina Zawadzka poprowadzi odcinki na żywo "The Voice of Poland"

Po dwóch latach nieobecności Marcelina Zawadzka wraca do "The Voice of Poland". Prezenterka pojawi się w programie już w najbliższą sobotę 9 listopada i zastąpi w show Basię Kurdej-Szatan.

Marcelina Zawadzka wraca do "The Voice of Poland" /Agnieszka Sniezko / East News

Marcelina Zawadzka już w najbliższą sobotę dołączy do dotychczasowych prowadzących muzycznego show - Tomasza Kammela, Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego. Prezenterka będzie współprowadziła wszystkie odcinki na żywo, w tym wielki finał, w trakcie którego poznamy zwycięzcę jubileuszowej, dziesiątej edycji "The Voice of Poland".

Reklama

"Wracam do 'The Voice of Poland' z nieskrywaną radością i wielkimi emocjami. Do programu mam wielki sentyment, a wszystkim uczestnikom kibicuję od kilku tygodni. Dostali szansę wypłynięcia na szerokie wody i życzę, żeby jak najwięcej osób dostrzegło ich muzyczny talent, który będzie miał szansę się rozwinąć. Pierwszy odcinek na żywo to zawsze wielkie emocje, które udzielają się nie tylko uczestnikom, ale też każdemu, kto tworzy ten show. Trzymajcie kciuki za naszych zdolnych wokalistów i bądźcie z nami w najbliższą sobotę" - mówi Marcelina Zawadzka, którą mogliśmy oglądać w ósmej edycji "The Voice of Poland".

Zdjęcie Ostatnią prowadzącą odcinki na żywo u boku Tomasza Kammela była Basia Kurdej-Szatan / Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że w odcinkach na żywo usłyszymy 16 finalistów, po czterech z drużyny każdego z trenerów. Pod wodzą Michała Szpaka o zwycięstwo walczyć będą Magdalena Ollar, Piotr Szewczyk, Daria Reczek i Jakub Dąbrowski. W drużynie Kamila Bednarka wystąpią Julia Olędzka, Damian Kulej, Ada Nasiadka i Kasjan Cieśla. Do odcinków na żywo z teamu Margaret dotarli Stanisław Ślęzak, Sonia Michalczuk, Sonia Hornatkiewicz oraz Tadeusz Seibert. O tytuł Najlepszego Głosu w Polsce oraz ofertę zawarcia kontraktu płytowego z drużyny Tomsona i Barona walczyć będą Patryk Żywczyk, Adrian Burek, Bartosz Deryło i Alicja Szemplińska.

Na scenie pojawią się także muzyczne gwiazdy. W pierwszym odcinku na żywo wystąpi Anna Karwan, uczestniczka siódmej edycji "The Voice of Poland". Jedna z najbardziej popularnych obecnie wokalistek w Polsce zajęła wówczas trzecie miejsce.



Wideo VoP VII – Ania Karwan – „Purple Rain” – Przesłuchania w ciemno

Oprócz Ani zaśpiewa także szwedzki wokalista Frans, który trafił na listę najczęściej odtwarzanych artystów w Spotify w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Turcji i Niemczech. Polscy widzowie mogli oglądać jego występ podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki w Rzeszowie oraz w programie "Jaka To Melodia?".

Pierwszy odcinek na żywo jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2.