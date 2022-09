Natalia Gosztyła w "The Voice of Poland" opowiedziała o swojej przeszłości (komplikacje po operacji wyhamowały jej karierę), a na scenie wykonała utwór Tanity Tikaram "Twist In My Sobriety". Wokalistka odwróciła dwa fotele. Chcieli to zrobić również Tomson z Baronem, ale nie zdążyli tego zrobić.

Baron tłumaczy się z błędu w "The Voice of Poland"

"Wartość twego głosu jest hipnotyzująca i tak nas zahipnotyzowałaś, że pięć dziesiątych sekundy za późno nacisnęliśmy. Ale to, że jesteś w tym programie. Jesteś na swoim miejscu i powinnaś tu być" - przyznał Baron.

Justyna Steczkowska wyliczyła, gdzie trzeba poprawić jej wokal.

"Urzekła mnie twoja barwa, takie niskie, ciepłe dźwięki, ale, jeśli wybierzesz moją drużynę, łatwo nie będzie. Bo cały czas to pływa pomiędzy czymś dobrym a czymś niezbyt dobrym, a czasem złym. Skupilibyśmy się na tym, co jest najlepsze, czyli niskie dźwięki, wrażliwość, piękne wykończenie" - komentowała.



Zdjęcie Natalia Gosztyła / Jan Bogacz/TVP / materiały prasowe

Marek Piekarczyk zachwycał się spokojem w jej głosie.

"Teraz wszyscy się wydzierają albo coś tam próbują dziwnego, a ty zaśpiewałaś w taki sposób... To są niebezpieczne rejestry dla dziewczyny, ale bardzo zmysłowe. Myślę że pokusiłbym się u ciebie o jakieś piękne piosenki, ale nie po angielsku" - stwierdził. I to właśnie do Piekarczyka trafiła Gosztyła.

Internauci oczarowani uczestniczką

Pozytywnie uczestniczkę ocenili również widzowie: "Piękny głos, śliczna dziewczyna", "Fajna. Odważna, ciekawy głos", "Ależ miałam ciary, piękne wykonanie".