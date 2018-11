Kto wystąpi w finale "The Voice of Poland"? Doda i LP wśród gości

Voice Of Poland

LP oraz Doda to goście finałowego odcinka dziewiątej edycji "The Voice of Poland", który odbędzie się w sobotę 1 grudnia.

Doda wystąpi w finale "The Voice of Poland" /Adam Jankowski / Reporter

LP, czyli Laura Pergolizzi, to autorka tekstów dla największych gwiazd na świecie - Rihanny, Rity Ory, Cher i Christiny Aguilery. Wielką sławę m.in. w Polsce przyniósł jej album "Lost On You" z 2016 roku. Listy przebojów podbijał natomiast utwór tytuły z płyty.



Reklama

7 grudnia ukaże się już piąty album LP "Heart to Mouth", który promowany jest przez singel "Recovery".

Drugim gościem finału "The Voice of Poland" będzie Doda. Wokalistka prawdopodobnie wykona utwór "Nie wolno płakać", który zadedykowała zmarłej w tym roku babci.

Singel ma zwiastować wyczekiwany album wokalistki. Przypomnijmy, że ostatnia solowa płyta Dody ukazała się siedem lat temu ("7 pokus głównych z 2011 roku).



Clip LP Recovery

Finał "The Voice of Poland" odbędzie się 1 grudnia. Wystąpią w nim Natalia Zastępa, Maksymilian Kwapień, Marcin Sójka oraz Ania Deko.