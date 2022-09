Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.

W sobotnich dwóch odcinkach "The Voice of Poland" pojawili się uczestnicy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz młodzi Polacy na co dzień mieszkający na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy w historii show produkcja postanowiła poszukać muzycznych talentów wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.

Na zakończenie sobotniego programu pokazano występ Konrada Bauma, który zaśpiewał utwór "Bruises" Lewisa Capaldiego ( sprawdź! ), a zasłuchani trenerzy na wyścigi wciskali czerwone przyciski.



Justyna Steczkowska zdecydowała się zablokować Tomsona i Barona, by zwiększyć swoje szanse. "A ja z nim kiedyś śpiewałem w duecie!" - przyznał się Marek Piekarczyk, wspominając charytatywny koncert "Dla Niny". 71-letni wokalista razem z Konradem i gitarzystą DOC. Kacprem Radkiem wykonali na scenie TVP fragment utworu "Gdzie jest nasza miłość" (autorem tekstu jest Piekarczyk).



"Każdy Wiking musi mieć wodza, a wódz jest tylko jeden" - powiedział uczestnik, decydując się dołączyć do drużyny Piekarczyka.

Konrad Baum po występie w "The Voice of Poland"

Już po emisji odcinka Konrad Baum postanowił odezwać się do swoich fanów, których zaczęło mu lawinowo przybywać.



"To były wielkie emocje. Tak jak powiedziałem w programie - dla siebie samego już wygrałem - a często te boje są najtrudniejsze ;)) Bardzo dziękuję za ogrom pozytywnych słów, które od was otrzymałem. Jest to niesamowicie budujące. Jest szczęście ;))" - napisał na oficjalnym profilu na Facebooku.





"The Voice of Poland": Kim jest Konrad Baum?

42-letni Konrad Baum jest uczestnikiem wielu wokalnych programów telewizyjnych, jak m.in. "Szansa na sukces" (odcinek z T.Love), "Droga do Gwiazd", "Muzyczna winda" czy "Must Be The Music" w Polsacie. W tym ostatnim pojawił się w szóstej edycji w roli wokalisty grupy Goście, zaśpiewał wówczas "SexyBack" Justina Timberlake'a.

Konrad Baum z zespołem Goście w "Must Be The Music" - zobacz!

W 2014 r. obdarzony rockowym głosem Konrad Baum razem z Tomaszem Ryznarem powołał do życia zespół DOC. "Nazwę wymyśliłem na dyżurze. Zadzwoniłem do Tomka, podobało się, zaakceptował. DOC. jest skrótem od doktora" - wyjaśniał wokalista w "Dzień dobry TVN".

Baum zawodowo jest lekarzem neurologiem, z kolei Tomasz Ryznar jest gastrologiem.



Mama wokalisty również jest lekarzem, a ojciec zawodowym muzykiem. "Połączenie tych dwóch pasji spoczywało na mnie już od urodzenia" - tłumaczył Konrad Baum.

