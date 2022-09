Przypomnijmy, że 3 września rozpoczęła się 13. edycja "The Voice of Poland". Trenerami obecnie są: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron. Program prowadzą Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska oraz Adrian Sikora.

Pierwszy etap programu - przesłuchania w ciemno - powoli dobiega końca. Ostatnie odcinki zobaczymy 24 września. Na scenie pojawi się 18 uczestników z Krakowa, Mazowsza i Opolszczyzny.

Trenerzy w trakcie programu uzupełnią swoje 12-osobowe składy, z którymi przejdą do bitew.

Tomson z Baronem w tarapatach. Co pokazał zwiastun "The Voice of Poland"?

"W 'The Voice of Poland' rozpoczynają się ostatnie przesłuchania w ciemno. Trenerzy już niemal stworzyli swoje drużyny. I to właśnie o to niemal, o te kilka ostatnich miejsc, rozgrywa się walka" - słyszymy wypowiedzi Tomasza Kammela i Małgorzaty Tomaszewskiej.

Z zapowiedzi możemy wywnioskować, że zaskakujących momentów nie zabraknie. W pewnym momencie widzimy zrezygnowanych Tomsona i Barona, którzy krzyczą "kurczę mieliśmy się odwrócić". Ostatnia scena to natomiast Baron zbyt późno wciskający przycisk, który nie odwraca fotela.

Zobacz zapowiedź ostatnich przesłuchań w ciemno w 13. sezonie "The Voice of Poland":