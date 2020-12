Koniec konfliktu Michała Szpaka i Edyty Górniak? Te zdjęcia mówią wszystko

Wiele osób sądziło, że Michał Szpak i Edyta Górniak pozostają w konflikcie, a wspólny udział w "The Voice of Poland" tylko zaogni sytuację. Zdjęcia z planu rozwiały wątpliwości.

Adam Kalinowski, Michał Szpak, Krystian Ochman i Małgorzata Tomaszewska na scenie "The Voice of Poland" / Piotr Podlewski / AKPA

Pierwsze plotki o konflikcie pojawiły się po eliminacjach do Eurowizji w 2016 roku.

Edyta Górniak przegrała wtedy z Michałem Szpakiem, a dodatkowo w wywiadzie zapomniała, jak jej rywal ma na imię.



"Troszeczkę dla mnie ta piosenka jest nie tak bardzo współczesna. Ja kocham ballady, ale ze wszystkich tych utworów, które słyszałam, najszybciej wpadł mi w ucho utwór 'Lusta' i piosenka Margaret. I myślałam, że tutaj się rozstrzygnie bitwa. Nie spodziewałam się, że z tym..., jak on się nazywa..., Michałem Szpakiem" - powiedziała wtedy.

Wokalista zwieńczył to żartem. "Mogę wsiąść w pociąg z bukietem kwiatów, zapukać do drzwi i przedstawić się: 'Dzień dobry, jestem Michał Szpak'" - komentował.



Kiedy okazało się, że oboje będą jurorami w 11. edycji "The Voice of Poland", wiele osób spekulowało, że konflikt się pogłębi. Plotki podsyciła sytuacja podczas jednego z odcinków "The Voice...". Szpak nazwał wtedy starszą koleżankę "Edzią".

"Nie ugryzę się w język. Nie jestem Edzia" - zakomunikowała trenerka. "Jak mam do ciebie mówić?" - zapytał zaskoczony Michał Szpak. "Bambi, Edi, może być Edward, Edek" - odparowała piosenkarka.



Jednak podczas finałowego odcinka to właśnie Górniak wspierała Szpaka, gdy czekali na ogłoszenie wyników SMS. To uczestnik z jego drużyny - Krystian Ochman - wygrał 11. edycję "The Voice of Poland". Zdjęcia zrobione na planie przez fotoreporterów rozwiały wszelkie plotki dotyczące konfliktu trenerów.



Zdjęcie Edyta Górniak i Michał Szpak na planie "The Voice of Poland" / Podlewski / AKPA