Kim jest Klaudia Borczyk?

Klaudia Borczyk śpiewa od najmłodszych lat. Jako nastolatka brała udział w wielu projektach muzycznych, jednak jej rozwijająca się karierę zahamowała choroba - szybko pogłębiająca się skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa). Nastolatka musiała przejść operację.

Obecnie wokalistka jest osobą niepełnosprawną, ale nie sprawiło to, ze jej życie uległo pogorszeniu. Artystka wzięła udział m.in. w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie (zaśpiewała tam z Kubą Badachem) oraz w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Anny German w Warszawie.



Mocny apel Steczkowskiej. Co powiedziała uczestniczce?

Borczyk w programie zaśpiewała utwór Edyty Bartosiewicz "Opowieść" i odwróciła trzy fotele. Nie do końca przekonana była jedynie Justyna Steczkowska.

"Jeśli mogę ci doradzić na przyszłość. To jest bardzo głęboka i wzruszająca piosenka. Nie można w balladzie myśleć, że jest się soulowa wokalistką. Czasem mniej znaczy więcej. Z całego serca ci życzę powodzenia. Masz do wyboru świetnych trenerów. Doprowadzą cię tam, gdzie będziesz chciała dojść, ale najpierw się zastanów, gdzie chcesz dojść" - stwierdziła.

Aby pokazać swoje walory wokalne Borczyk zaśpiewała dodatkowy utwór - If Ain’t Got You" Alicii Keys, czym ostatecznie przekonała do siebie trenerów. Uczestniczka ostatecznie zdecydowała się na dalszą współpracę z Tomsonem i Baronem. Podziękowała tez Steczkowskiej za zdecydowane słowa.