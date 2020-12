Kim jest Krystian Ochman? Słynny dziadek może być z niego dumny!

Voice Of Poland

Krystian Ochman z drużyny Michała Szpaka wygrał 11. sezon "The Voice of Poland". Kim jest zwycięzca programu TVP?

Słynny dziadek i muzyczne wykształcenie

Krystian Ochman urodził się w Melrose w Stanach Zjednoczonych, a wychował w mieście Potomac w stanie Maryland (niedaleko Waszyngtonu). Jego rodzice wyjechali do USA studiować i pracować jeszcze za czasów PRL-u.

Warto wspomnieć, że dziadkiem Krystiana Ochmana jest słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek.

Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej zwycięzca "The Voice of Poland" uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Wiesław Ochman zapraszał też swojego wnuka do wspólnych występów. Krystian śpiewał m.in. na jego koncertach charytatywnych oraz na Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu, który odbył się w październiku 2019 roku

"Obecnie nasz wnuk Krystian studiuje w Akademii Muzycznej w Katowicach u znakomitego pedagoga Jana Ballarina - tego od Beczały. I co mnie szczególnie cieszy, chociaż też niepokoi, wnuk jest tenorem" - tak o swoim wnuku w 2018 roku na łamach "Przeglądu" wypowiadał się słynny artysta.



Początki kariery i start w "The Voice of Poland"

Warto dodać, że Krystian Ochman nie interesuje się jedynie muzyką operową. Na jego koncie na Youtube można znaleźć dawne piosenki, w tym jedną sprzed sześciu lat nagraną w hołdzie zmarłemu przyjacielowi Ryanowi Waldenowi.



Na Youtube można odnaleźć również jego nagrania z musicali. Trzy miesiące temu Ochman opublikował na Facebooku natomiast zwiastun piosenki "Sexy Lady" i zapowiedział, że jej premiera nastąpi wkrótce.

Ochman w zainteresowaniach muzycznych zbliżył się nawet do hip hopu, o czym mówił w półfinałowym odcinku programu. Efektem jest jego pierwszy oficjalny singel "Światłocienie" (produkcja @Atutowy).



Zanim jednak Ochman dotarł do półfinału, musiał przejść przez kilka etapów.

Podczas przesłuchań w ciemno sięgnął po popowy przebój "Beaneath Your Beautiful" (sprawdź!) Labrinth i Emeli Sande, czym ujął Szpaka i Górniak. Jednak talent Ochmana eksplodował dopiero podczas bitew, gdzie zaśpiewał z Weroniką Szymańską piosenkę "Lovely" Billie Eilish.



"To był dla mnie pierwszy wykon w jedenastej edycji, który wywołał dreszcze" - wyznał tuż po występie duetu Michał Szpak.

Uczestnik zachwycał również w kolejnych odcinkach. Pamiętną wypowiedź po jego wykonaniu piosenki Anny Jantar "Poproś do tańca" sformułowała Edyta Górniak. "Na tym świecie są Ziemianie i Niebianie. A ty jesteś Niebianinem" - mówiła.

Co dalej?

"Nie wierzyłem, że mam szansę wygrać, gdy usłyszałem swoje nazwisko, to prawie pękło mi serce" - stwierdził w "Pytaniu na Śniadanie" .

Ochman przez dziennikarkę Jastrząb Post zapytany został natomiast o jego najbliższe plany na przyszłość. "To dopiero początek. Dużo się tu nauczyłem, ale przede mną jeszcze dużo pracy, zdaję sobie z tego sprawę" - mówił. Dodał też, że nie ma pojęcia, na co wyda wygrane 50 tys. złotych.

"Michał wspierał mnie od początku i pomagał mi, gdy nie ogarniałem tego, co się wokół mnie dzieje" - tak natomiast skomentował swoją współpracę z Michałem Szpakiem.