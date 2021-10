Filip Sterniuk wykonał w programie przebój George'a Bensona "Nothing's Gonna Change My Love For You" (sprawdź!). Odwrócił tym samym dwa fotele - Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka.

"Taka radość jaką pokazałeś, to jest największa nagroda dla nas, że zdecydowaliśmy się zawalczyć o ciebie" - stwierdził Baron. "Nie zwykliśmy często pracować z tak aksamitnymi, delikatnymi, ale i natężonymi głosami. Jestem bardzo ciekaw, co by się zdarzyło, gdybyś przyszedł do naszej drużyny" - stwierdził Tomson.



"Bardzo mi się podobało, jak śpiewasz niskim głosem" - wtórował duetowi Marek Piekarczyk.



Justyna Steczkowska w zdecydowanych słowach do uczestnika. Jak zareagował?

Swoje zdanie wyraziła też Justyna Steczkowska, która nie odwróciła fotela.

"Masz bardzo piękny baryton. Ładny, męski głos. Jesteś do granic możliwości urokliwy, co jest nie bez znaczenia, ale jak nie zabierzesz się technicznie do pracy, to niewiele z tego będzie. Pamiętaj, że program jest programem i bardzo wiele możesz się tego nauczyć, natomiast ty sam musisz stanąć przed lustrem i zacząć ćwiczyć, bo nikt za ciebie tego nie zrobi" - podsumowała Steczkowska.

Wokalista powiedział, że weźmie sobie jej rady do serca.

"Mam ten problem braku pewności siebie na scenie i to właśnie bardzo działa na techniczne przełożenie się na utwór. Ale po tych słowach, chyba nie mam wyjścia i będę jeszcze mocniej nad sobą pracował" - stwierdził. Następnie wybrał drużynę członków Afromental.



Kim jest Filip Sterniuk?

Filip Sterniuk pochodzi z Opola, a obecnie mieszka w Warszawie. Ukończył Szkołę Muzyczną w klasie saksofonu i zdecydował, że będzie śpiewał, ale nie chciał iść na Akademię Muzyczną. Rozpoczął więc naukę podczas prywatnych zajęć.

W przeszłości występował m.in. w opolskich konkursach muzycznych oraz w programie "Szansa na sukces".

Sporą popularnością cieszył się jego cover "Shape of You" Eda Sheerana, który obejrzano ponad 250 tys. razy.