Największą niespodzianką nokautu w ekipie Justyny Steczkowskiej było pożegnanie z show Karoliny Lyndo. Uczestniczka zaśpiewała utwór Jennifer Rush "The Power of Love" i zachwyciła trenerów. "To był najbardziej zatykający występ w ekipie Justyny" - mówił Baron.

Jednak po tym, jak na scenie zaprezentowała się Julianna Olańska, Justyna Steczkowska zdecydowała się skreślić Lyndo z programu.

Wokalistka w ramach podziękowań dla widzów zdecydowała się nagrać swoją wersję przeboju "Higher Love" Whitney Houston.

"Dziękuję wszystkim za duże wsparcie i miłe słowa! Dałam z siebie wszystko! Zawsze marzyłam o tym, aby odnaleźć swojego słuchacza. Mam nadzieję, że mi się udało i będziecie mnie dopingować w spełnianiu moich kolejnych muzycznych marzeń. Dziękuję że jesteście razem ze mną!" - komentuje Karolina Lyndo.

Karolina Lyndo po "The Voice of Poland". Co szykuje?

"Mam w planach premierę mojej najnowszej piosenki, którą nie mogę się doczekać, aby podzielić się nią z moimi słuchaczami. Można mnie także oglądać i słuchać w najnowszym programie telewizyjnym 'Czas na przebój' na antenie TVP Wilno. Grono słuchaczy szybko się powiększa, więc mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się i na koncertach" - zapowiada Karolina Lyndo.

Wokalistka pochodzi z Podbrodzia - małej miejscowości na Wileńszczyźnie, jej rodzice, dziadkowie i pradziadkowie byli i są Polakami. Karolina obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Kto wystąpi w półfinale "The Voice of Poland"?

W "The Voice of Poland" pozostało już tylko ośmiu uczestników. W półfinale zmierzą się Łukasz Drapała i Norbert Wronka (drużyna Lanberry), Konrad Baum i Bogdan Świerczek (ekipa Marka Piekarczyka), Dominik Dudek i Aelin (team Barona i Tomsona) oraz Ewelina Gancewska i Julianna Olańska (drużyna Justyny Steczkowskiej).