W "The Voice of Poland" zapadły kolejne ważne decyzje. Znamy już wszystkich uczestników, którzy wystąpią w nokaucie. Z programu odpadła m.in. Karolina Mirek z drużyny Justyny Steczkowskiej. Mirek w ostatniej bitwie w ekipie trenerki zmierzyła się z Danielem Jodłowskim w piosence "Wybacz" IRY.

Podczas próby Steczkowska była bardzo rozczarowana tym, co słyszała. Uczestnicy wyciągnęli wnioski i świetnie zaprezentowali się podczas bitwy. Zdecydowanie lepsze wrażenie zrobił Jodłowski, którego Steczkowska zaprosiła do dalszego etapu.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska przerywa próbę w "The Voice of Poland" TVP

Karolina Mirek odpadła z programu. Trenerzy zdradzili, dlaczego tak się stało?

"Karolinko, musisz okiełznać tę swoją wybuchową energię w śpiewaniu. Opanować swój głos, założyć mu cugle" - komentował Marek Piekarczyk występ Karoliny Mirek.

"Karolina, ty wiesz, że masz potężny ten głos. I jesteś taka drobniutka, a jak zaczynasz śpiewać to rośniesz i jesteś nawet wyższa od Daniela. Ale Marek ma rację, że tym głosem trzeba umieć zarządzać" - dodała Steczkowska.

"Nie co się poddawać, może kiedyś wrócę. Na razie muszę odpocząć, bo to były intensywne tygodnie" - komentowała na gorąco Mirek.



Wideo Karolina Mirek vs Daniel Jodłowski - "Wybacz" - BITWY - The Voice of Poland 12

Karolina Mirek przerywa milczenie

Mirek podsumowała również swój udział w "The Voice of Poland" na Facebooku. Zdradziła też, że nie była to jej pierwsza próba w programie. Tym razem udało się jednak zajść o wiele dalej.



"Moja przygoda w 'The Voice of Poland' właśnie dobiegła końca, jednak sam udział i dotarcie do tego etapu pokazuje, że warto walczyć o swoje! Tak jak w zeszłym roku, po nieudanym przesłuchaniu w ciemno, obiecałam, że to nie moje ostatnie słowo w tym konkursie, tak teraz z radością mogę zapowiedzieć, że nie jest koniec mojej muzycznej historii" - napisała.