Kamil Bednarek zniesmaczył widzów "The Voice of Poland". Co zrobił?

Kamil Bednarek podpadł sporej części oglądających "The Voice of Poland". Wszystko ze względu na jego zachowanie przy okazji występu Zofii Marcinkowskiej.

19-letnia Zofia Marcinkowska podczas przesłuchań w ciemno do "The Voice of Poland" wykonała utwór Rity Ory i Liama Payne'a "For You". W trakcie jej występu fotele odwrócili Margaret oraz Kamil Bednarek.

To właśnie trener wyjątkowo mocno zabiegał o względy uczestniczki. Chwilę po tym, jak Marcinkowska zaśpiewała piosenkę jej zespołu (poprosiła ją o to Margaret), wokalista postanowił zainterweniować.

Trenerowi nie spodobała się gra gitarzysty z zespołu Marcinkowskiej (prywatnie jej chłopaka). Bednarek kazał zatrzymać występ i zejść muzykowi ze sceny. Uczestniczka miała wystąpić jedynie przy akompaniamencie pianina.

Chwilę później Bednarek podszedł do Marcinkowskiej i zaczął tłumaczyć jej, jak może radzić sobie ze stresem, przy okazji dotykając jej twarzy. "Jak Kamil cię złapie, to już nie otworzysz szczęki"- kpili inni trenerzy.

Ostatecznie uczestniczka zdecydowała się kontynuować przygodę w programie z Margaret, mimo wszystkich zabiegów Bednarka.



Widzowie komentujący program, byli zniesmaczeni zachowaniem trenera.

"Jestem rozczarowana Kamilem, ma opinię fajnego, sympatycznego gościa, który przytula ludzi, a tu wprost przeciwnie, dał kopa temu gitarzyście, pogwiazdorzył, i jeszcze te tzw. dobre rady dla dziewczyny... słabe to było. Wszyscy byli zażenowani" - czytamy pod występem uczestniczki.

"Pragnę zwrócić uwagę na gitarzystę, którego zaprosiła później na scenę. Na pewno była to dla niego niespodziewana sytuacja. Na pewno zjadła go trema. Tym bardziej uwaga Kamila Bednarka w jego kierunku była... wręcz niesmaczna. Bardzo przykro się oglądało, jak potraktował tego chłopaka" - komentowała inna osoba.

"Nie wierzyłam, że widzę to, co widzę, kiedy Bednarek wyrzucał gitarzystę ze sceny. Niesmaczne!" - czytamy w komentarzach na Youtube.