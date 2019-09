Kamil Bednarek w "The Voice of Poland": Utwór pisałem w emocjach. Straciłem kogoś bardzo ważnego

Kamil Bednarek zdradził, jak powstał jeden z jego największych przebojów. Osobistą historią trener podzielił się na planie "The Voice of Poland".

Kamil Bednarek zadebiutował w roli trenera dziesiątej, jubileuszowej edycji muzycznego show TVP2. W najbliższą sobotę, na scenie "The Voice of Poland", zobaczymy uczestnika, który zaśpiewał utwór Kamila pt. "Spragniony". Tuż po zakończeniu występu, trener opowiedział, jak powstał jeden z jego największych przebojów.

"Pamiętam, że wtedy straciłem kogoś dla mnie bardzo ważnego. Kogoś, kogo bardzo kochałem i ten utwór pisałem w ogromnych emocjach" - zdradził Kamil Bednarek.



Nowy trener "The Voice of Poland" nie ukrywał, że kiedy usłyszał pierwsze takty piosenki, której jest współkompozytorem i autorem tekstu, zastanawiał się, czy uczestnik poradzi sobie z jej wykonaniem.



"Bałem się, jak ty go zinterpretujesz, jak go zaśpiewasz... i powiem ci, zaimponowałeś mi bardzo" - wyznał Kamil Bednarek.



Kto zrobił na Kamilu Bednarku tak wielkie wrażenie? Czy podobne opinie o występie uczestnika będą mieli Margaret, Michał Szpak oraz Tomson i Baron z Afromental? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2. Dodajmy, że widzowie muzycznego show będą mogli obejrzeć aż trzy odcinki "The Voice of Poland".

