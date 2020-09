Julianna Olańska w "The Voice of Poland". Widzowie znają ją z innego show

Znana z 11. edycji polsatowskiego talent show "Must Be The Music" Julianna Olańska pojawi się… w 11. sezonie "The Voice of Poland". Jak sobie poradzi?

Julianna Olańska w "The Voice of Poland" /TVP

Julianna Olańska w 2016 roku pojawiła się w programie Polsatu "Must Be The Music". Uczestniczka przyznała, że pojawienie się jej w show wymagało do niej sporo wysiłku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julianna Urszula Olańska w "Must Be The Music" Polsat

Reklama

"Moja fobia skupia się na tym, że boję się wymiotów, boję się miejsc publicznych. Mam problemy z normalnym trybem życia. Czasami bywają takie dni, kiedy wstaję rano, że czuję się gorzej. Wtedy mam problem, żeby wyjść z domu, żeby normalnie usiąść i zjeść śniadanie" - mówiła Olańska, która przyznała, że cierpi na emetofobię.

Wtedy przed jurorami Olańska zaśpiewała utwór Bruno Marsa "Locked Out of Heaven". Tym razem trenerom wokalistka będzie się starała zaimponować piosenką Darii Zawiałow "Hej Hej!".

Wiadomo, że swoje fotele odwrócą Michał Szpak oraz Tomson z Baronem. Do kogo trafi uczestniczka? I czy któraś z trenerek włączy się do gry? O tym dowiemy się już w sobotę.