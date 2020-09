Julianna Olańska w "The Voice of Poland". Co dostrzegli widzowie?

Julianna Olańska szturmem podbiła serca trenerów i widzów „The Voice of Poland”. Ci dyskutowali nie tylko na temat jej występu, ale i wyglądu.

Julianna Olańska oczarowała widzów i trenerów w "The Voice of Poland"

Julianna Olańska, którą można kojarzyć z 11. edycji "Must Be the Music", zaśpiewała "Hej Hej!" (sprawdź!) Darii Zawiałow. Uczestniczka odwróciła cztery fotele, a dalszą przygodę zdecydowała się kontynuować w ekipie Tomsona i Barona.

"Bardzo byłbym zaszczycona, gdybym mogła trafić do chłopaków" - stwierdziła.

Na końcu Baron zachwycił się tatuażami wokalistki (Olańska zajmuje się nimi w pracy). "Wygląda jakby wyszła od stylisty" - odparł.



Wideo Julianna Olańska - "Hej, hej" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

Tatuażem uczestniczki zachwycili się też widzowie programu, którzy dostrzegli nawiązanie do książek o Harrym Potterze. Na ramieniu Olańska miała mieć wytatuowanego Severusa Snape’a z cytatem "After all this time? Always".

"Jest! Udało się! Cztery fotele odwrócone! Uwielbiam Was wszystkich! Dziękuję za całe wsparcie i wszystkie miłe słowa! Dziękuję, za wspaniała energię całej produkcji! Jesteście cudowni!" - napisała krótko po programie.



