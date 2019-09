Julia Olędzka z "Mam talent" do "The Voice of Poland": Co się zmieniło?

"To był ostatni talent show, w którym wystąpiłam" - mówiła po finale siódmej edycji "Mam talent" Julia Olędzka. Pięć lat później najwyraźniej zmieniła zdanie, bo mogliśmy ją zobaczyć podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland".

Przypomnijmy, że w składzie dziesiątej edycji "The Voice of Poland" w fotelach trenerskich zasiedli: Margaret, Michał Szpak, Kamil Bednarek oraz Tomson i Baron (wrócili po roku przerwy).

Jedną z uczestniczek była 25-letnia Julia Olędzka, która sięgnęła po "I'll Never Love Again" ( posłuchaj! ) Lady Gagi i Bradleya Coopera (z filmu "Narodziny gwiazdy").

Jej występ przypadł do gustu Bednarkowi, Margaret i Szpakowi, a za kulisami ze wzruszenia popłakała się mama uczestniczki.

"Julia, to jedno z moich ulubionych imion" - stwierdził Baron, który niedawno rozstał się z aktorką Julią Wieniawą, co było głośno komentowane w plotkarskich mediach.



"Jesteś wspaniałym promyczkiem" - mówiła do Olędzkiej Margaret. Kamil Bednarek pochwalił także "fajną osobowość" uczestniczki, którą postanowił przytulić na scenie. To właśnie do jego drużyny trafiła Julia.

Szersza publiczność poznała Olędzką w 2014 r., kiedy to w siódmej edycji "Mam talent" (TVN) dotarła do samego finału. Wówczas deklarowała zdecydowanie, że udział w programach typu talent show, to już dla niej zamknięty rozdział.

Pochodząca ze Świecia wokalistka śpiewa od dziecka, a nauczycielką od początku jest jej mama. Jako mała dziewczynka wygrała konkurs wokalny organizowany przez TVP Bydgoszcz, a później zaczęła jeździć na kolejne festiwale i konkursy.

"Dzięki muzyce jestem innym człowiekiem. Jak wchodzę na scenę, zapominam o całym świecie i robię to, co kocham najbardziej. Nie wyobrażam sobie w życiu robić nic innego jak śpiewać" - mówiła w "Mam talent".

Po tym programie pojawiła się też w m.in. "Tańcu z gwiazdami" jako jedna z wokalistek i na sylwestrze TVN. Użyczyła swojego głosu Naomi w animacji "Eleny z Avaloru".