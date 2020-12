Jędrzej Skiba i Urszula Dudziak zaśpiewali "Virtual Insanity". "Ten występ przejdzie do historii"

Voice Of Poland

Choć Jędrzej Skiba w finale "The Voice of Poland" zajął czwarte miejsce, widzowie na długo zapamiętają jego występ z Urszulą Dudziak.

Widzowie byli pod wrażeniem występu Jędrzeja Skiby ze swoją trenerką /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

W finale "The Voice of Poland" zdecydowano, że podczas pierwszych występów uczestnicy zaprezentują utwory wraz ze swoimi trenerami.



Jędrzej Skiba oraz Urszula Dudziak postawili na piosenkę "Virtual Insanity" Jamiroquai i błyskawicznie skradli serca widzów.

Zaraz po występie w sieci zaroiło się od komentarzy na temat tego specyficznego duetu. Wszyscy byli też przekonani, że trenerka skradła show swojemu podopiecznemu.

"Pani Ula ma 77 lat. I takie ruchy, taka energia. Przepis na życie", "Ula, lat 77: partymaker, rusza się jak nastolatka, moglibyśmy jej łyżwy na scenie założyć, to zaczęłaby robić piruety", "Chciałabym wyglądać i czuć się, jak pani Ula w jej wieku", "DJ Khaled? More like DJ Ula" - można było przeczytać na Twitterze.

Występ dobitnie podsumował też Michał Szpak. "Ten występ przejdzie do historii programu" - mówił do Edyty Górniak.