Lanberry jest nie tylko wokalistką z wieloma przebojami na koncie. Trenerka 13. edycji "The Voice of Poland" od lat współtworzy piosenki innym artystom z polskiej sceny muzycznej. Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor i Roxie Węgiel uchylili rąbka tajemnicy i powiedzieli nam, jak się współpracowało i jaką osobą jest Lanberry.



"Ilekroć ktoś mnie pyta o utwór 'Superhero' lub Eurowizję Junior wzruszam się i mam przed oczami Lanberry, która jest serdeczną i pozytywną osobą. Doskonale ubrała w słowa to, co chciałam wyśpiewać całej Europie i światu. Miłością i dobrem można pokonać wszelkie przeszkody i zmieniać świat na lepsze. Gdy mamy okazję się z nią widzieć, udziela mi wielu cennych wskazówek, dobry z niej człowiek. Lanberry ma ogromne doświadczenie sceniczne i wiem, że będzie świetną i surową (śmiech) trenerką" - podsumowuje Viki Gabor, która dzięki przebojowi "Superhero" w 2019 roku zwyciężyła Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. To właśnie Lanberry była współautorką i współkompozytorką przeboju, który stał się popularny w całej Europie.



Podobnie jak Viki, tak i Roxie Węgiel miała szczęście współpracować z Lanberry. Trenerka 13. edycji "The Voice of Poland" była współautorką przeboju "Anyone I Want To Be", dzięki któremu Roxie zwyciężyła w 2018 roku Eurowizję Junior.

Dawid Kwiatkowski o Lanberry. Da radę jako trenerka "The Voice of Poland"?

"Z Lanberry miałam okazję pracować kilka razy, m.in. przy mojej piosence eurowizyjnej, do której Gosia napisała tekst. Mimo różnicy wieku potrafiła się świetnie wczuć w moje myśli, a piosenkę pokochała cała Europa dając mi historyczne zwycięstwo na Eurowizji" - wspomina współpracę z Lanberry Roxie Węgiel.



Lanberry jest także współtwórczynią przebojów Dawida Kwiatkowskiego "Bez Ciebie" i "Proste". Piosenki Dawida można usłyszeć w niemal wszystkich rozgłośniach radiowych w Polsce i stały się niezwykle popularne w internecie. Na samym tylko Youtube wspomniane utwory Dawida Kwiatkowskiego wyświetlono ponad 45 milionów razy!

"Bardzo się cieszę, że zobaczę Lanberry jako trenera w 'The Voice of Poland'. Ona doskonale zna cały ten muzyczny mechanizm od samego środka. Jest barwną postacią, bardzo utalentowaną kompozytorką i jestem pewien, że niedługo usłyszymy jej podopiecznego w radiu, jeśli to ona będzie autorem jej bądź jego piosenki" - mówi Dawid Kwiatkowski.