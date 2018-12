Jacek Kurski wściekły. Poszło o wyniki oglądalności "The Voice of Poland"

Dziewiątą edycję "The Voice of Poland" oglądało średnio 1,63 mln widzów, o 160 tys. osób mniej niż pokazywaną rok temu ósmą odsłonę. TVP2 w czasie emisji programu była wiceliderem rynku zarówno w 4+, jak i w 16-49 i 16-59. Wpływy z reklam wyniosły 13,68 mln zł. "'The Voice of Poland' to sukces TVP i jeden wielki skandal wskazań Nielsena. To jest już kradzież oglądalności na tzw. rympał" - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.

Dziewiątą edycję "The Voice of Poland" na antenie TVP2 oglądać można było w soboty o godz. 20.05, w okresie od 1 września do 1 grudnia br. Średnia widownia premierowych odcinków muzycznego widowiska wyniosła 1,93 mln osób, co przełożyło się na 13,38 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 14,68 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 14,12 proc. w grupie 16-59. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.



Przynajmniej przez 1 minutę każdy z poszczególnych odcinków obejrzało średnio 4,01 mln osób w grupie 4+ (w 16-49 było to 1,57 mln a w 16-59 - 2,24 mln; dane udostępnione przez Mediacom). Największą widownię, wynoszącą 2,38 mln oglądających, program zgromadził 15 września (dane dla odcinka z godz. 21.10).

Dla porównania, ósmą edycję muzycznego widowiska, emitowaną w analogicznym okresie ub.r., oglądało średnio 2,09 mln osób, co przełożyło się na 14,35 proc. udziału w 4+, 15,29 proc. w 16-49 i 14,65 proc. w 16-59. Oznacza to, że program stracił 160 tys. widzów.

TVP2 w czasie nadawania dziewiątej edycji "The Voice of Poland" była wiceliderem rynku telewizyjnego. Pierwsze miejsce w tym czasie zajął TVN z udziałem na poziomie 15,89 proc., emitujący wówczas gł. "Mam talent" i filmy fabularne. Trzecia była TVP1 (gł. "Alarm!", Sport" i "Dziewczyny ze Lwowa"; 9,11 proc.), a czwarty - Polsat (filmy fabularne; 7,17 proc.). Również wśród widzów w grupach 16-49 i 16-59 Dwójka była wiceliderem rynku.



Wpływy z reklam wyemitowanych przy dziewiątej serii programu wyniosły 13,68 mln zł. Dla porównania, nadawany rok temu ósmy sezon show z reklam przyniósł 11,50 mln zł (dane cennikowe, bez rabatów).

"’The Voice of Poland" to sukces TVP i jeden wielki skandal wskazań Nielsena. Format który bije w MOR na głowę TVN-owskie "Mam talent!" wynikiem trzy mln do dwóch mln widzów, regularnie 'przegrywa' w Nielsenie w odwrotnej proporcji - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej. "Jak bardzo Nielsen pompuje TVN i 'Mam talent!' niech świadczy fakt, że według NAM 'Mam talent!' wygrało z - uwaga proszę usiąść i zapiąć pasy - ... meczem piłki nożnej w Lidze Narodów UEFA Portugalia-Polska na TVP1. W sytuacji gdy mecz oglądało według modelu oglądalności rzeczywistej ponad 2,5-krotnie więcej niż 'Mam talent!'. To jest już kradzież oglądalności na tzw. rympał. Nie zostawimy tak tej sprawy" - komentuje.

Decyzją widzów tytuł "Najlepszego Głosu w Polsce", kontrakt płytowy z Universal Music Polska oraz czek o wartości 50 tys. zł, w dziewiątej edycji "The Voice of Poland" otrzymał Marcin Sójka, podopieczny Patrycji Markowskiej. Telewizja Polska planuje kontynuację talent-show "The Voice of Poland" w jesiennej ramówce 2019 roku.