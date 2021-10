Sylwia Grzeszczak do jednej z bitew w "The Voice of Poland" wybrała wybrała Igora Kowalskiego i Jakuba Nowaka. Trenerka wybrała dla nich utwór "Everlasting Love" Jamie Culluma (sprawdź!). Uczestnicy nie wiedzieli, co to za utwór, a nauka tekstu szła im bardzo opornie.

Sylwia Grzeszczak zakończyła próbę. Była rozczarowana

"Próbowaliśmy z marszu, nie znaliśmy w ogóle tekstu" - stwierdził Kowalski. Problemy pojawiły się na próbie scenicznej - wokaliści nie nauczyli się tekstu, mimo próśb trenerki. Grzeszczak była tak mocno zawiedziona postawą obu uczestników i pewnym momencie kazała im zejść ze sceny, aby ochłonęli.

"Nie jesteście gotowi, poprosiłabym, abyście zeszli i przygotowali się raz jeszcze" - mówiła Grzeszczak.



Występ również uczestników nie przebiegał zgodnie z planem. Obaj uczestnicy mieli problemy z odsłuchem, na początku nie trafiali w dźwięki, a pełnie emocji pokazali dopiero pod koniec występu.

"Nie wierzę, co tu się stało" - stwierdziła Sylwia Grzeszczak. "Byliście surferami, lataliście po tych dźwiękach, raz lepiej, raz gorzej" - przyznał Baron. "Z każdym taktem było coraz lepiej, na początku byliście bardzo nieśmiali" - podsumowała Steczkowska.

Grzeszczak ostatecznie postawiła na Igora Kowalskiego. Jakuba Nowaka ukradł natomiast Marek Piekarczyk.

Rozbieżne opinie trenerów i widzów. Było aż tak źle?

Kowalski i Nowak, mimo potknięć, zostali docenieni przez trenerów. Mniej komplementów dla duetu mieli komentujący program. "Tak złego poziomu w bitwach jeszcze nie było", "Koszmar", "Oni im tymi komentarzami słodzili, a tego wykonania nie dało się wytrzymać" - czytamy na profilu "The Voice of Poland".