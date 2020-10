Górniak nie mogła powstrzymać wzruszenia w "The Voice of Poland". Uczestnicy, nie kryli zaskoczenia!

"Jesteśmy w szoku" - zdradził 17-letni Miłosz Mogielski, który wspólnie z 16-letnim Ignacym Błażejowskim wzięli udział w warsztatach ze swoją trenerką Edytą Górniak.

Edyta Górniak nie potrafiła ukryć wzruszenia podczas prób /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Ignacy Błażejowski i Miłosz Mogielski są najmłodszymi uczestnikami jedenastej edycji "The Voice of Poland". W najbliższą sobotę zmierzą się ze sobą na muzycznym ringu. Podczas przesłuchań w ciemno nastolatkowie zdecydowali się dołączyć do drużyny Edyty Górniak.



Przed rozpoczęciem etapu bitwy każdy trener spotkał się ze swoimi podopiecznymi podczas muzycznych warsztatów, gdzie szlifowali wokalne umiejętności. Spotkanie piosenkarki z nastolatkami okazało się niezwykle emocjonalne.

"Wyglądacie na szczęśliwych a myślałam, że przestraszę was trochę. W ogóle nie boicie się tej swojej trenerki" - żartowała Edyta Górniak, gdy zakomunikowała, że Ignacy i Miłosz zaśpiewają utwór "Jak Gdyby Nic" z repertuaru Marcina Maciejczaka, zwycięzcy czwartej edycji "The Voice Kids".

Melancholijny utwór, w którym najważniejsze jest pokazanie wrażliwości przypadł do gustu najmłodszym uczestnikom 11. edycji muzycznego talent show. Już po pierwszej próbie z trenerką nastolatkowie zaskoczyli swoją dojrzałością i świetnym wykonaniem. Edyta Górniak nie była w stanie ukryć wzruszenia.

"To jest nadzwyczajne, że mogę z wami pracować. Naprawdę nadzwyczajne. Dziękuję, że mnie wybraliście, że nie poszliście do kogoś innego" - mówiła wzruszona artystka.

Reakcja Edyty Górniak wprowadziła nastolatków w zakłopotanie. "Jesteśmy w szoku z Ignacym..." - wyznał Miłosz Mogielski.

"Nie wiedziałem, że jest to możliwe wzbudzić łzy u tak doświadczonej wokalistki. Kompletnie nie wiedziałem, co w tym momencie mam zrobić, co mam powiedzieć. To jest chwila, której do końca życia nie zapomnę" - skwitował zaskoczony Ignacy Błażejowski.