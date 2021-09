Adrianna Owczarzyk i Paulina Szymlek w "The Voice of Poland" wystąpiły w duecie z piosenką Robyn "Dancing On My Own". Ich występ sprawił, że odwróciły się wszystkie fotele trenerów

Steczkowska walczy z Piekarczykiem. Jak mu dogryzła?

"Doskonałe to było. To była przyjemność" - mówiła Justyna Steczkowska po ich występie, przypominając, że ona również występowała ze swoimi siostrami.

"Wiecie, co jest najpiękniejsze w nich? Radość śpiewania. One tu nie wyłażą na jakiś egzamin. Wyszły uśmiechnięte, piękne, promienne. Świetnie śpiewające. Z radością. Dzielicie się dobrą energią, co jest najważniejsze" - komentował natomiast Marek Piekarczyk.

W pewnym momencie dyskusja zeszła na wiek uczestniczek. "Wy już macie mężów?! Ja myślałam, że macie po naście lat" - mówiła Steczkowska. "Spójrzcie na Marka. Kto by pomyślała, że ma 150 lat" - dodała, czym rozbawiła resztę trenerów.



"Jak będziecie w mojej drużynie, nauczę was jak być wiecznie młodym" - odpowiadał Piekarczyk. Po chwili natomiast wszedł w słowo Steczkowskiej i Sylwii Grzeszczak, stwierdzając, że się nie podda w walce o wokalistki.



"Marek, ty nic nawet nie mów. Do ciebie dziewczyny na pewno nie pójdą" - wypaliła Steczkowska, a taka riposta mocno zaskoczyła przede wszystkim Tomsona.



Kogo na trenera Adrianna Owczarzyk i Paulina Szymlek?

Wszystkie zachęty i przytyki ze strony Steczkowskiej ostatecznie sprawdziły się idealnie, gdyż duet zdecydował, że to z nią będzie kontynuował pracę w programie.