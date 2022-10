Sandra Reizer i Andrzej Stankiewicz z drużyny Justyny Steczkowskiej zmierzyli się z piosenką "Ostatni" Edyty Bartosiewicz.

"To nie jest szkoła, to jest telewizja" - mówiła podczas prób Steczkowska. "Gdybym była autorem tej piosenki byłabym wściekła" - komentowała trenerka, która miała sporo uwag do swoich podopiecznych.

Duet ostatecznie swoim występem wywołał mieszane reakcje.

"Trochę mi się nie podobało to lawirowanie między tonacjami. Sandra pokazała więcej wdzięku i postawiłbym na Sandrę" - mówił Marek Piekarczyk. Lanberry stwierdziła natomiast, że brakowało jej natomiast śpiewania razem.

"Trochę jestem zawiedziona waszym występem" - stwierdziła Steczkowska, która miała sporo uwag przede wszystkim do Andrzeja Stankiewicza. Do dalszego etapu przeszła decyzją trenerki Sandra. Andrzeja natomiast ukradł Piekarczyk i Lanberry. I to właśnie do niej trafił uczestnik.



Wideo Sandra Reizer vs. Andrzej Stankiewicz | "Ostatni" | Bitwy | The Voice of Poland 13

Widzowie "The Voice of Poland" podzieleni. Kto wypadł lepiej?

Żadna z bitew pierwszego odcinka nie wywołała tylu skrajnych emocji wśród widzów. Jedni byli przekonani, że piosenka została zmasakrowana przez duet.

"Najgorsze wykonanie tej piosenki jakie kiedykolwiek słyszałam. Profanacja...", "Piosenka źle dobrana do takich głosów", "Zabrakło ducha tej piosenki", "Męczyli się okropnie" - pisali komentujący.

Jednak nie zabrakło głosów, że duet poradził sobie bardzo dobrze.

"Oboje są wspaniali! Miejmy nadzieję, że następne piosenki będą bardziej dobrane do charakteru i maniery wykonawczej młodych wokalistów", "Sandra wybitny głos, taki delikatny", Oboje są cudni", "Piękne męskie falsety", "W życiu nie słyszałam męskiego i tak pięknego wykonania tej wspaniałej piosenki" - czytamy.

Kto powinien przejść dalej? Tutaj widzowie również podzielili się na dwa obozy. Jednak dzięki kradzieży duet nadal walczy w programie. W gorszej sytuacji jest Stankiewicz. Aby zostać w talent show, Lanberry nie mogłaby skraść już nikogo w dwóch odcinkach.