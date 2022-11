Konrad Baum w półfinale "The Voice of Poland" wykonał utwór "Sorry Seems To Be The Hardest World" Eltona Johna oraz autorski numer "Sam jak ty".

"Twój głos to armata, a melodie, które śpiewasz to bomby" - komentował Tomson i Baron. Reszta trenerów była również zachwycona jego występem.

Konrad Baum zaskoczony wynikami w "The Voice of Poland". Był w szoku

Uczestnik, który jest lekarzem neurologiem, a przez Marka Piekarczyka i widzów nazywany jest też wikingiem, wypadł na scenie dużo lepiej od Bogdana Świerczka. Trener przyznał mu aż 75 punktów na 100 możliwych, a równie świetny wynik uczestnik uzyskał podczas głosowania widzów.

Reklama

Gdy Baum usłyszał ostatecznie wynik najpierw złapał się za głowę, a chwilę później schował twarz w dłoniach. W swój awans do finału nie mógł uwierzyć do samego końca.



Wideo Konrad Baum | „Sam jak Ty” | LIVE | The Voice of Poland 13

Konrad Baum z piosenką "Sam jak ty"

Konrad Baum zaprezentował autorski utwór "Sam jak Ty". Uczestnik sam napisał do niego tekst, natomiast muzykę skomponowali: Marcin Makowiec, Wiktor Drapała oraz Michał Langie.

Piosenka została pozytywnie przyjęta przez widzów, którzy porównali wokalistę do Krzysztofa Zalewskiego, a utwór według nich miał klimat Męskiego Grania.

Sprawdź tekst "Sam jak Ty" w serwisie Tekściory!