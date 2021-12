"The Voice of Poland" od dekady cieszy się niezwykłą popularnością wśród telewidzów, którzy, podobnie jak jurorzy muzycznego show, lubią odkrywać nowe muzyczne talenty. Wielu z nich z niecierpliwością wyczekuje już finału, aby poznać kolejnego zwycięzcę jednego z najchętniej oglądanych programów muzycznych w Polsce.



Kto spośród czterech finalistów sięgnie po statuetkę 12. edycji programu, kontrakt z firmą Universal Music Polska oraz 50 tysięcy złotych?

"The Voice of Poland" 2021 - finaliści. Co zaśpiewają uczestnicy muzycznego show TVP?

W finałowym odcinku "The Voice of Poland" tradycyjnie zobaczymy czterech uczestników, po jednym z drużyny każdego z trenerów.

O zwycięstwo w 12. sezonie programu powalczą Wiktor Dyduła (od Tomsona i Barona), Marta Burdynowicz (z ekipy Justyny Steczkowskiej), Rafał Kozik (podopieczny Sylwii Grzeszczak) i Bartosz Madej (ze składu Marka Piekarczyka).

Jakie utwory zaśpiewają finaliści 12. edycji "The Voice of Poland"?

Ostatni odcinek "The Voice of Poland" to jak zawsze czas niezapomnianych duetów finalistów programu z ich trenerami. Wiktor Dyduła wystąpi więc na scenie z Tomsonem i Baronem, Marta Burdynowicz zaśpiewa razem z Justyną Steczkowską, Rafał Kozik z Sylwią Grzeszczak, a Bartosz Madej z Markiem Piekarczykiem.

Oprócz tego każdy z czterech uczestników ostatniego odcinka 12.edycji programu wykona swój debiutancki singiel. Te piosenki można było już usłyszeć premierowo w poprzednim, półfinałowym odcinku "The Voice of Poland".

Wiktor Dyduła - "Dobrze wiesz, że tęsknię"

Marta Burdynowicz - "Żaden wstyd"

Rafał Kozik - "Zimny Front"



Bartosz Madej - "Moje Serce".



"The Voice of Poland" 2021 - kiedy finał?

Finał "The Voice of Poland" odbędzie się w sobotę 4 grudnia 2021 roku.

Program transmitowany na żywo rozpocznie się o godzinie 20:00.

"The Voice of Poland" 2021 - gdzie oglądać ostatni odcinek?

Ostatni odcinek 12. edycji programu "The Voice of Poland" będzie można zobaczyć na antenie stacji TVP2.

12. edycja "The Voice of Poland". Kontrowersje wokół programu

Pomimo tego, że każde talent show wzbudza mniejsze lub większe kontrowersje, można odnieść wrażenie, że 12. edycja "The Voice of Poland" jest jedną z najbardziej zaskakujących w całej historii programu.

Fanom nie zawsze podobały się decyzje podejmowane przez trenerów, co można było odczuć, czytając niektóre komentarze w mediach społecznościowych już od pierwszych wrześniowych odcinków, nazywanych "Przesłuchaniami w ciemno".

Najpierw Marek Piekarczyk zszokował widzów, wciskając guzik, obracający fotel Justyny Steczkowskiej podczas występu jednej z uczestniczek na przesłuchaniach w ciemno. Nie spodobało się to ani samej trenerce, ani fanom, którzy współczuli Paulinie Ignac niezręcznej sytuacji, w jakiej się znalazła i uznali, że należą jej się przeprosiny.

Ja muszę wziąć odpowiedzialność za tę osobę. Kocham cię, uwielbiam cię, jesteś moim cudownym przyjacielem, ale nie możesz decydować za mnie. Wyobraź sobie, że jakiś mężczyzna w moim życiu decyduje za mnie... To jest w ogóle nierealna historia.

- komentowała incydent Justyna Steczkowska, a Paulina Ignac, która trafiła do jej drużyny, odpadła już na etapie bitew.

Podobnie jak jeden z faworytów widzów, Filip Sterniuk, który, co prawda został później skradziony przez Marka Piekarczyka, jednak ostatecznie nie dostał się do kolejnego etapu, ponieważ został zamieniony na inną uczestniczkę.

Nieoczywiste decyzje trenerów to jedno, ale krytyka telewidzów idzie o krok dalej, ponieważ w opinii wielu fanów popularnego formatu, 12. edycja "The Voice of Poland" na niekorzyść odstaje poziomem od wcześniejszych, a debiutująca w roli jurorki Sylwia Grzeszczak, nie do końca odnalazła się w tej roli.

Zdjęcie Sylwia Grzeszczak jest świetną wokalistką, ale nie wszyscy fani "The Voice of Poland" są zachwyceni tym, jak radzi sobie w roli jurora / East News

Zwłaszcza na początku znanej wokalistce zarzucano, że jej podopieczni mają źle dobrane piosenki i nie są dobrze przygotowani do występów w talent show.

