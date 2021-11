Ela Łoboda wystąpił w pierwszym odcinku na żywo jako druga z drużyny Tomsona i Barona. Uczestniczka wykonała utwór Rihanny "Man Down".

"Wyglądasz tak seksownie, że patrzenie na ciebie było wielką przyjemnością. Wybaczę ci drobne nieczystości" - mówiła Justyna Steczkowska.

Łoboda musiała jednak uznać wyższość swoich kolegów z zespołu. Głosami widzów dalej przeszli Wiktor Dyduła i Wiktor Kowalski. Tomson i Baron uznali natomiast, że dalej zabierają Paulinę Gołębiowską.



"To że stoicie na tej scenie, to znaczy, że ta scena jest was warta. A wy jej. Oglądają was teraz miliony, mam nadzieję, że spłacicie kredyt zaufania. To nie jest żaden koniec, to dopiero trampolina do kariery" - skomentował na koniec Tomson.

Reklama

"The Voice of Poland 12": Trenerzy i prowadzący zachwycili kreacjami 1 / 9 Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Ela Łoboda przerywa milczenie. Napisała o poważnych problemach

Łoboda po programie zabrała głos w mediach społecznościowych. W poście podziękowała trenerom i wszystkim, z którymi miała okazję poznać się w programie. Zdecydowała się też na bardzo osobiste wyznanie.

"TO BYŁA NAJPIĘKNIEJSZA PRZYGODA MOJEGO ŻYCIA!!! Jestem potężnie wzruszona i ogromnie szczęśliwa! Przeżycia, emocje, wspomnienia, zdarzenia, doświadczenia, przyjaźnie - to zostanie ze mną do końca życia! Zgarniam wszystko co najlepsze!! Mimo, że nie przeszłam dalej - jestem wygraną! Wiecie czemu...?! Rok temu przechodziłam przez poważne stany lękowe oraz stany depresyjne... bałam się wyjść z domu. Minął rok... A ja stanęłam na scenie ‘The Voice of Poland’. Dałam radę - zmierzyłam się z największym przeciwnikiem - czyli stresem i lękiem. To się stało - spełniam marzenia! Zachęcam, super uczucie. Jestem przepełnioną wdzięcznością!" - czytamy na jej Facebooku (pisownie oryginalna).