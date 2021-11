Dorota Kaczmarek podczas nokautu w "The Voice of Poland" wykonała piosenkę "Na sen" Edyty Bartosiewicz, jednak podczas występu miała spore problemy - uczestniczka dwukrotnie zapomniała tekstu.

Gdy nadszedł czas decyzji, Tomson zasugerował, że Kaczmarek powinna zostać kosztem Karoliny Robinson. Piekarczyk pozostał jednak niewzruszony i podziękował uczestniczce za udział w show, stwierdzając, że nie chce narazić jej na niepotrzebny stres.



Wideo Dorota Kaczmarek - „Na sen”- Nokaut - The Voice Of Poland 12 *fail*

Widzowie zgodni, Kaczmarek powinna zostać w "The Voice of Poland"

Podobnie jak Tomson, widzowie byli przekonani, że w odcinkach na żywo powinna pojawić się Dorota Kaczmarek kosztem Karoliny Robinson. Komentarzy pod adresem Kay Ry było tak dużo, że głos zdecydowała się zabrać wspomniana Kaczmarek.

Dorota Kaczmarek przerywa milczenie w "The Voice of Poland"

"Bardzo mi przykro, gdy czytam te wszystkie komentarze. Nie rozumiem, dlaczego zamiast skupić się na występach, które zwróciły nasza uwagę, zachwyciły nas, skupiamy się na tym, co nie było w naszym guście. Gratuluje wszystkim uczestnikom przejścia do etapu live. Każdy z was ma w sobie coś pięknego. Apeluje również do was odbiorcy, trochę mniej jadu a więcej życzliwości" - napisała w komentarzu.

Kaczmarek skomentowała porażkę w "The Voice of Poland" również na Instagramie.

"Kochani, moja przygoda z programem dobiegła końca, jednak lecimy dalej! Dzięki raz jeszcze 'The Voice of Poland', że uwierzyłam w siebie jeszcze bardziej i postawiłam sobie kolejną poprzeczkę. Nie dam wam tak szybko o sobie zapomnieć i mogę obiecać, że zobaczymy się jeszcze nie raz i na niejednej scenie Jestem ogromne dumna z przyjaciół, których poznałam" - napisała. Pełny komentarz wokalistki znajdziecie poniżej.