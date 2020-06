Doda za Margaret w "The Voice of Poland"? Jest odpowiedź wokalistki

Po informacji, że Margaret nie pojawi się w nadchodzącej edycji "The Voice of Poland", rozpoczęły się spekulacje na temat jej następcy.

Doda w finale "The Voice of Poland" w 2018 r. /VIPHOTO /East News

Przypomnijmy, że w dziesiątej edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Kamil Bednarek i Margaret. Niemal natychmiast po zakończeniu programu rozpoczęły się dyskusje, czy wszyscy trenerzy zachowają swoje posady.

Trenerzy podczas finału "The Voice of Poland 10" 1 / 15 Margaret Źródło: AKPA Autor: Dariusz Gałązka udostępnij

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że w 11. edycji show zobaczymy Michała Szpaka, który wygrał głosowanie na najlepszego trenera w historii "The Voice of Poland". Jeszcze pod koniec 2019 r. zapytany przez Maćka Musiała, czy przyjmie zaproszenie do kolejnego sezonu Szpak bez zastanowienia odpowiedział, że to zrobi.

Laureatką jubileuszowej odsłony została Alicja Szemplińska, podopieczna Barona i Tomsona, którzy oceniają też uczestników dziecięcego "The Voice Kids".

Wiadomo już, że w składzie trenerskim zabraknie Margaret.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Margaret opuści "The Voice of Poland"? INTERIA.PL

"Szkoda, bo 'The Voice of Poland' kocham. No ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę" - ogłosiła wokalistka na Instagramie.

Po tych słowach oficjalny komunikat wystosowała Telewizja Polska.

"TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu skład ten jest modyfikowany co sezon. Udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji 'VoP'. Pełna lista członków jury zostanie podana w najbliższym czasie" - czytamy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda o koncercie Artyści Przeciw Nienawiści INTERIA.PL

Na medialnej liście potencjalnych trenerów w show TVP od dłuższego czasu przewija się Doda, która była gościem specjalnym finału dziewiątej edycji w 2018 r.

Sama zainteresowana krótko ucięła spekulacje, udzielając negatywnej odpowiedzi na pytanie od jednego z fanów.

"Wielka szkoda", "serio ich nie rozumiem" - komentują zwolennicy wokalistki.