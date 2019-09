Dlaczego nie ma "The Voice of Poland" w TVP2? [21 września 2019 r.]

Tym razem fani "The Voice of Poland" muszą uzbroić się w cierpliwość - w sobotę (21 września) TVP2 pokaże nową edycję imprezy pod nazwą Roztańczony PGE Narodowy. Podczas "największej dyskoteki w Polsce" zaprezentują się wyłącznie rodzime gwiazdy, nie tylko związane ze sceną disco polo i dance.

Jednym z jurorów "The Voice of Poland" jest Kamil Bednarek /Mieczysław Włodarski / Reporter

Przypomnijmy, że w tym sezonie doszło do sporych roszad na fotelach trenerskich w "The Voice of Poland". Jedynym jurorem z poprzedniej edycji jest Michał Szpak. Do programu po roku przerwy wrócili Tomson i Baron.

Jednym z jurorów "The Voice of Poland" jest Kamil Bednarek

W 10. jubileuszowej edycji zadebiutowali Kamil Bednarek oraz Margaret.

W pierwsze dwie soboty września (7.09 i 14.09) widzowie TVP zobaczyli w sumie aż sześć odcinków z przesłuchań w ciemno. Większa dawka związana była z faktem, że 21 września zamiast "The Voice of Poland" zostanie pokazany "Roztańczony PGE Narodowy".

Będzie to czwarta odsłona "największej dyskoteki w Polsce".

"Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa - na scenie usłyszymy wyłącznie 100% polskiej muzyki. Na płycie PGE Narodowego zagrają najwięksi twórcy tanecznych hitów" - czytamy w zapowiedzi.

Na PGE Narodowym w Warszawie wystąpią m.in. Akcent, Boys, Weekend, Łobuzy, After Party, CamaSutra, Jorrgus, Defis, Jorrgus, Extazy, Long & Junior, Top Girls, Luka Rosi i MiłyPan.

Na imprezie pojawią się nie tylko gwiazdy disco polo, ale również Maryla Rodowicz, Michał Wiśniewski, Cleo, Sławomir, Gromee i Dawid Kwiatkowski, juror "The Voice Kids".

Michał Wiśniewski: Chory na sukces

Roztańczony PGE Narodowy z gwiazdami disco - Warszawa, 24 września 2016 r.

Roztańczony PGE Narodowy - Warszawa, 22 września 2018 r.