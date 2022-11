Bogdan Świerczek pokrzyżuje plany faworytom w "The Voice of Poland"?

Voice Of Poland

Bogdan Świerczek w półfinale "The Voice of Poland" powalczy o spełnienie swoich marzeń. Do rywalizacji w tym etapie przystępuje z utworem "Na głęboką wodę". Uda mu się wejść do finału?

Bogdan Świerczek wygrał z nałogiem, teraz chce wygrać "The Voice of Poland" /TVP / Agencja FORUM