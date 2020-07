Beata Kozidrak o "The Voice of Poland", udziale w wyborach i nowym talencie

Wokalistka grupy Bajm postanowiła zdementować plotki na swój temat, związane z jej współpracą z TVP oraz zapowiedzieć wydanie książki, nad którą od początku pandemii pracuje. "Cieszę się, że odkryłam w sobie nowy talent. To się naprawdę dobrze czyta" - zapewnia.

Przypomnijmy, że nazwisko Beaty Kozidrak pojawiło się w kontekście udziału w nowej edycji "The Voice of Poland" jako trenerki.

Jej domniemane szanse na pracę w TVP miały jednak zmaleć po przypomnieniu archiwalnej wypowiedzi na temat rządów PiS ("przeżyłam komunę, to i PiS przeżyję").

Teraz do tych plotek postanowiła odnieść się sama wokalistka podczas transmisji na Instagramie.



"Moje życie od wielu, wielu lat jest na świeczniku. Wy o tym wiecie albo czytacie. Niejednokrotnie są to straszne bzdury, kłamstwa wręcz. Ostatnio dowiedziałam się, że nie występuję w 'The Voice of Poland' tylko dlatego, że mam inne przekonania polityczne. To jest po prostu kłamstwo!" - powiedziała z przejęciem Kozidrak.

"To mnie bardzo boli, bo nie jest łatwo żyć w takim świecie kłamstw. Czasami nie jestem w stanie tego powiedzieć wam, bo kiedy coś o mnie napiszą, to się po prostu ukazuje i ludzie w to wierzą. Jeśli jest taka możliwość, to po prostu wam mówię, że to są kłamstwa (...) Tak, być może muszę być silną kobietą, żeby to znosić" - stwierdziła wokalistka.

Liderka grupy Bajm zdradziła też, że zaczęła pracować nad swoją książką.

"Strasznie się cieszę, że odkryłam w sobie jeszcze jeden talent. Idzie mi naprawdę fajnie. To nie będzie taka biografia czy autobiografia taka typowa (...) To zupełnie coś innego. To się fajnie czyta. W tej książce przeczytacie o pewnych fragmentach z mojego życia, ważnych dla mnie. (...) Jest naprawdę śmiesznie. Myślę, że ukaże się pod koniec roku".

Piosenkarka kilkukrotnie łamiącym się ze wzruszenia głosem mówiła, że bardzo tęskni za energią swoich fanów, którą odczuwała podczas koncertów. Zaapelowała do nich, by wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich.

"12 lipca idźcie na wybory. Bardzo was o to proszę, bo to jest ważny dzień i również ważna wasza decyzja. Wiem, że mam bardzo dużo młodych fanów. Do tych niezdecydowanych. Nie siedźcie na d**ie za przeproszeniem, tylko ruszcie się, idźcie. Polska, mój kraj, na to czeka" - podkreśliła.

Beata Kozidrak zdradziła ponadto, że po nagraniu nowej piosenki, będzie ze swoim zespołem realizować do niej teledysk.

Nowa edycja "The Voice of Poland" ma pojawić się na antenie TVP2 jesienią, prawdopodobnie od września. Za nami już internetowe castingi do programu.