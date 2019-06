Basia Kurdej-Szatan odchodzi z "The Voice of Poland"! Aktorka potwierdza

Voice Of Poland

Według informacji Party.pl Basia Kurdej-Szatan nie poprowadzi nowych edycji programów "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Aktorka potwierdziła doniesienia w rozmowie z Plotkiem.

Basia Kurdej-Szatan odchodzi "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" /Piotr Fotek / Reporter

Jak donosi Party.pl Basia Kurdej-Szatan nie poprowadzi już "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Serwis plotkarski informuje, że aktorka zaszkodziła sobie swoimi politycznymi sympatiami.

Reklama

Aktorka potwierdziła doniesienia o odejściu z talent shows w rozmowie z Plotkiem. "No cóż... to prawda. Nie będzie mnie w 'Voicach'. Obu" - mówi Kurdej-Szatan.

Gwiazda "M jak Miłość" prowadziła "The Voice of Poland" przez ostatnie trzy edycje. W programie tworzyła prezenterskie trio wraz z Tomaszem Kammelem i Maciejem Musiałem.

Kurdej-Szatan była też prowadzącą "The Voice Kids" od pierwszej edycji widowiska.

Na razie nie wiadomo, kto miałby zastąpić aktorkę. Nieznany jest także skład trenerski 10. edycji "The Voice of Poland" oraz trzeciej serii "The Voice Kids".



"The Voice Kids": Finał drugiego sezonu 1 30 Ania Dąbrowska została zwyciężczynią drugiej edycji "The Voice Kids". Zobacz zdjęcia z finału programu. Autor zdjęcia: Jan Bogacz Źródło: TVP 30

"The Voice of Poland": Finał programu 1 19 Marcin Sójka Autor zdjęcia: Piotr Fotek Źródło: Reporter 19