Baron o swojej decyzji informował w mediach społecznościowych fanów. W poście na Instagramie zdradzał, dlaczego zdecydował się całkowicie porzucić alkohol.

"Kiedyś nie wyobrażałem sobie wakacji czy imprezy bez alkoholu. Dziś doświadczając medycyn Matki Ziemi i inwestując w samorozwój, nie wyobrażam sobie zatruwać alkoholem organizmu i otumaniać własnej percepcji" - pisał.

"Uwielbiam obudzić się rano po koncercie, imprezie czy pysznej kolacji i czuć energię, spokój i moc do przeżywania kolejnych doświadczeń. Sam złapałbym się za głowę jeszcze kilka lat temu, czytając to, co piszę tutaj, ale dziś czuję się dużo zdrowszy i bardziej świadomy" - dodał.

Reklama

Przy okazji Baron zachęcił również swoich fanów do zastanowienia się, czy potrzebują "romansu z alkoholem"

"Mimo że alkohol obniża twoją wibrację, budzi agresję i ogranicza zmysły, jest obecny w każdej kulturze, obyczajach i sklepach spożywczych. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Kto z was też zakończył swój romans z alkoholem?" - pytał.



Zdjęcie Sandra Kubicka i Baron / Gałązka / AKPA

Baron niezmiennie w "The Voice of Poland"

Przypomnijmy, że od września w TVP2 emitowany jest 13. już sezon "The Voice of Poland". W programie ponownie możemy oglądać Barona, który wraz z Tomsonem oceniają uczestników talent show.

Od 1 października widzowie będą mogli oglądać bitwy. Ulubiony etap widzów, ale etap, za którym nie do końca przepadają trenerzy.

"To najbardziej niewdzięczny etap z perspektywy trenera, ponieważ spośród 12 osób, z którymi mieliśmy okazję współpracować i zakumplować się, pożegnamy część, tym samym ucinając im marzenia o wygraniu programu. Obarczone jest to wielką odpowiedzialnością i masą emocji, z którymi ciężko sobie poradzić. Takie są jednak reguły programu" - tłumaczył Baron.



Przypomnijmy, że do tej pory tylko dwie edycje "The Voice of Poland" odbyły się bez trenerskiego duetu - był to sezon pierwszy i dziewiąty.