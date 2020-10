Anna Malek w "The Voice of Poland". Kto odwróci fotel?

Anna Malek będzie jedną z uczestniczek, którą zobaczymy w najnowszym odcinku "The Voice of Poland". Kim jest utalentowana wokalistka?

Podczas przesłuchań w ciemno Anna Malek wykona utwór "I Want To Know What Love Is" grupy Foreigner.

Fotel po jej występie odwrócą Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Urszula Dudziak (zostanie zablokowana).

Uczestniczkę programu mogą widzowie mogą kojarzyć z programu "X Factor", gdzie występowała w zespole Soul City (skład odpadł w ćwierćfinale) - to właśnie w tej formacji w przeszłości występowali Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan.

W obecnej edycji "The Voice of Poland" w programie pojawił się natomiast pomysłodawca grupy - Michał Bober.

Obecnie Anna Malek pracuje nad własnym materiałem. W lutym ukazał się jej singel pt. "Eternal Mystery". Teledysk do niego możecie zobaczyć poniżej.

